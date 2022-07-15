Musevi mezarlığına yapılan saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Beyoğlu’nda Musevi mezarlığındaki mezar taşlarını, yaşları küçük 5 çocuğun tahrip ettiği belirlendi.
Beyoğlu’nda Musevi mezarlığında mezar taşlarının tahrip edildiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olayı yaşları küçük 5 çocuğun gerçekleştirdiği belirlendi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Beyoğlu’nda bulunan Musevi Mezarlığı’nda mezar taşlarının tahrip edilmesi ile ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipleri Çarşamba günü 17.00 sıralarında yaşları küçük 5 çocuğun mezarlığa gelerek mezar taşlarının kırdıklarını belirledi. 81 adet mezarlığın mermer taşlarının kırıldığını belirleyen ekipler yaşı küçük 5 çocuğu yakalayarak ifadesine başvurdu.
Parktan kaçıp mezarlıkta oynadılar
Çocukların ifadelerinde parkta top oynadıkları sırada toplarının yan tarafta bulunan mezarlığa kaçtığını ve eğlence amacıyla mezar taşlarını kırdıklarını söylediği öğrenildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.