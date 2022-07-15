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Yaşam Musevi mezarlığına yapılan saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Yaşam

Musevi mezarlığına yapılan saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Beyoğlu’nda Musevi mezarlığındaki mezar taşlarını, yaşları küçük 5 çocuğun tahrip ettiği belirlendi.

Yeniakit Publisher
2022-07-15 16:59:00 -
Musevi mezarlığına yapılan saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Beyoğlu’nda Musevi mezarlığında mezar taşlarının tahrip edildiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olayı yaşları küçük 5 çocuğun gerçekleştirdiği belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Beyoğlu’nda bulunan Musevi Mezarlığı’nda mezar taşlarının tahrip edilmesi ile ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipleri Çarşamba günü 17.00 sıralarında yaşları küçük 5 çocuğun mezarlığa gelerek mezar taşlarının kırdıklarını belirledi. 81 adet mezarlığın mermer taşlarının kırıldığını belirleyen ekipler yaşı küçük 5 çocuğu yakalayarak ifadesine başvurdu.

Parktan kaçıp mezarlıkta oynadılar

Çocukların ifadelerinde parkta top oynadıkları sırada toplarının yan tarafta bulunan mezarlığa kaçtığını ve eğlence amacıyla mezar taşlarını kırdıklarını söylediği öğrenildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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