Musevi işadamı Kasadolu’dan dekolteli avukatlara tepki! 'Mini etek ve dekolte yargıyı etkileme amacı güdebilir'

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Musevi işadamı Doğan Kasadolu, yeniakit.com.tr’ye açıklamalarda bulundu. Kasadolu, geçtiğimiz hafta tartışmalara sebep olan, bir hakimin mini etekli avukata tepki göstermesine dair değerlendirmelerde bulundu. 28 Şubatçı zihniyetin başörtüsü yasağını hatırlatan Kasadolu, “Geçmişte genç kızlarımızın başörtülü şekilde avukat olarak savunma yapıyor olmaları veya hakim kürsüsünde oturuyor bulunmaları çok ciddi tepkiyle karşılanıyordu. Ben bu iki olayın aynı terazi içinde tartılmaması gerektiği düşüncesindeyim.” ifadelerini kullandı.

Başörtünün Türk örf ve adetlerine yakışır bir giyim tarzı olduğunu belirten Kasadolu, “Dolayısıyla başörtüsü yargıyı etkileme amacı gütmemektedir.” dedi.

‘Adliye koridorları podyum gibi’

Kadın avukatların mini etek ve dekolteli kıyafet giymelerinin yargıyı etkileyebilecek sonuçlar doğurabileceğini belirten Doğan Kasadolu, şunları söyledi:

“Çağlayan'da yargılandığım pek çok dava var. Onlardan bir çoğunda da başörtülü hanımlar hakim olarak görev yapmışlardır. Yahudi dinine mensup olmama rağmen onları başörtülü oldukları sebebiyle hiçbir zaman reddetme ihtiyacı duymadım. Sonuçta davaları kazandım. Şimdi adliyeye gidip baktığınız zaman sanki bir defilede ya da tatil beldesindesiniz. Adliyedeki avukat hanımefendiler sadece mini etekli değil üstlerindeki dekoltelerle de koridorlarda dolaşıyor; hakimlerin, savcıların odalarına girip çıkıyorlar. Ben erkek bir savcı ya da hakimin bu tip kıyafetlerden etkilenme ihtimalini düşünürüm. Bunun adil yargılamayı etkileme amacı güttüğü düşüncesindeyim.”

‘Barolar birliği siyasete dahil olmamalı’

Türkiye Barolar Birliği’nin siyasi konulardan yana tavır koymaması gerektiğini belirten Kasadolu, sözlerine şöyle devam etti:

“Barolara maddenin zaman kıyameti koparttılar. ‘Benim kılık kıyafetine nasıl karışırsın?’ diyorlar. Barolarımızın yargının tıkır tıkır çalışması hukuka aykırı davranışların düzeltilmesi gibi birçok ciddi görevleri var. Ancak maalesef bu işlevlerini bir kenara bırakıp sadece siyasi konuları ele almaktadır.”