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Sağlık Musatyonlu virüse karşı aşı etkili değil mi?
Sağlık

Musatyonlu virüse karşı aşı etkili değil mi?

Aşı mutasyonlu virüse karşı korur mu? Türkiye’de acil kullanım onayı verilen CoronaVac aşısı şimdiye kadar 6 milyonu aşkın kişiye uygulandı. Pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye7de de mutasyonlu virüsler görülmeye başladı. Hal böyle olunca vatandaşlar aşının mutant virüslere karşı koruyucu olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, aşı olan koronavirüs mutasyonuna yakalanabilir mi? Aşı mutasyonlu virüse karşı etkili olmuyor mu?

Yeniakit Publisher
2021-02-20 09:37:00 -
Musatyonlu virüse karşı aşı etkili değil mi?

Koronavirüs aşısı mutasyonlu virüse karşı korur mu? Koronavirüs salgınına karşı mücadele devam ediyor. Ülkemizde aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ederken vatandaşlar mutant virüslere karşı aşının etkisini merak ediyor. Aşı firmaları yaptıkları açıklamalarda mutasyona karşı da etkili olduklarını ifade ediyor. Uzmanlar özellikle inaktif aşının yani CoronaVac’ın mutasyonlara karşı da etkili olduğunu ifade ediyor. Son açıklama ise Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü’den geldi. Peki, aşı olan mutasyonlu koronavirüse yakalanır mı?

Musatyonlu virüse karşı aşı etkili değil mi?

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü salgın ve mutasyonlu virüsün seyriyle ilgili konuştu. Özlü, “Ş anda toplumlarda sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada mutasyonlu virüsler yani varyant dediğimiz çok sayıda mutasyonun bir arada göründüğü yeni mutant virüsler daha fazla görülmeye başlıyor. Artış var, bu tabii izlenmesi gereken bir durum. Çünkü bu artışlar beraberinde yeniden salgında dalgalanmayı getirecek mi? Yeniden vaka sayılarında bir artış olacak mı? Bütün endişemiz o. Umarım kontrolünü sağlayabiliriz ama tabii bu virüslerin kontrolü daha zor, bulaşması daha kolay. Dikkatli olmamız lazım. Şu anda mutant virüslere aşılar etkili ama aşıların etkisinde bir zayıflama var. O açıdan dikkatli olmak gerekiyor. Daha zayıf etkili ama hala etkili" dedi.

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