Muşamba temizliği nasıl yapılır? Yöntemleri ve malzemeler | Muşamba nasıl temizlenir?

Muşamba Bakımı Nasıl Yapılır?

Muşambaların temizliğinden önce düzenli olarak bakımının yapılması ile birlikte kullanım ömrünün uzaması ve çok aşırı bir kir birikmemesi sağlanmış olacaktır. Muşambaların bakımı için ilk olarak ön temizlik yapılması her zaman için önemli olmaktadır. Tozun çekilmesi için bir elektrikli süpürge ve nemlendirilmiş bir bez ile ön temizlik aksatılmadan yapılması halinde kullanım ömründe uzama olacaktır. Bakım ve temizlik yaparken muşambalar da hassas olunmalı ve çizilmelere karşı dikkat edilmelidir. Asit içeren deterjanlar kullanılması gibi durumlarda ya da muşambaya zarar verecek bir deterjan kullanırsanız muşamba üzerinde renk solması olabilir.

Koruyucu kaplama olması nedeniyle deterjanın aşındırıcı olmamasına dikkat edilmelidir;

Alkali deterjanlar ile birlikte temizlenmesi durumunda koruyucu tabaka yıpranmayacaktır;

Deterjanların muşamba üzerinde çok bekletilmemesi önemlidir;

Sivri ya da keskin aletler ile birlikte temizlenmemelidir.

Temizliği aksatılması durumunda zamanla muşamba üzerinde yeşilimsi bir leke ya da demir bir masa altına sermiş olduğunuz muşambanın pas lekeleri görülebilir. Bunların olmasını engellemek için mutlaka düzenli aralıklarla ilk olarak tozunu almanız daha sonrasında ise genel temizliğini yapmanız gerekmektedir. Muşamba için temizlik sırasında sabun kalıntılarının yüzey kısma zarar verecek olması nedeniyle temizliğine çok dikkat edilmesi önerilmektedir. Hemen durulama işlemine geçilmelidir.

Sıcak suyun muşamba üzerinde etkisi çok fazla olacağından, renk solmasına ve yüzey kısımda hasar oluşmasına neden olacağı için sıcak su ile temizlenmemesine dikkat ediniz.

Genel Temizliği

1 ölçek yer silme deterjanı;

1 kova su;

Silme bezi;

Kurulama bezi.

Muşamba temizliğine başlanmadan öncesinde üzerinde bulunan tozların alınması gerekmektedir. Elektrikli süpürge ile birlikte çekilmesi ile birlikte silme işlemine başlanması gerekmektedir. İlk olarak yapacağınız geniş bir kova içerisine yer silme deterjanı koymak ve üzerine ılık su koyup deterjanlı suyu hazırlamak olacaktır. Muşamba için temizlik yapılırken elinizle silmeniz her zaman daha temiz olmasını sağlayacak olması nedeniyle saplı silme ekipmanları kullanmamalısınız. Yün ya da mikrofiber özelliği olan bir bez ile birlikte silinmesinin ardından, sade su ile nemlendirdiğiniz bez ile birlikte silerek deterjan kalıntılarını tam olarak aldığınıza emin olmalı ardından ise kuru bir bez ile birlikte yüzey kısmın çizilmediğine emin olarak siliniz. Genel temizliğini yaparken unutulmamalıdır ki ilk olarak tozların çekilmesinin ardından yerler silinmesi gerekmektedir. Herhangi bir deterjanlı su kullanmıyor olsanız bile muşamba çok ciddi bir kir görünmüyorsa o zaman tozunu aldıktan sonra nemlendirmiş olduğunuz bez ile birlikte silerek temizleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Sodayla Temizliği

1 fincan soda;

Kova;

Su;

Yün Bez.

Muşambanın üzerinde lekeler olması durumunda bu lekelerin en kolay şekilde çıkması için evinizde yapacak olduğunuz bir temizleme yöntemidir. İlk olarak kova içerisine ılık su doldurulmalı ve içerisine soda konulmalıdır. Sodanın lekeleri çok kolay ve hızla çıkarma gibi bir özelliği olduğu gibi aynı zamanda da muşambaya zarar vermeden temizlemesinde faydalı olacaktır. Ilık suyun içerisine soda koyun ve karıştırın. Suyun sıcak ya da çok soğuk olmamasına çok dikkat etmelisiniz. Yünlü bir bez parçasını suya batırın ve fazlasını sıkın. Ardından lekeli alan başta olmak üzere bütün muşambanın silinmesi gerekmektedir. Ardından ise yapacağınız işlem yünlü bir bezi ıslatmak ve fazla suyu sıkmak olacaktır. Sodalı suyu muşamba üzerinden çıkarmanız gerekmektedir. Bunun için ilk olarak nemli bez ile çok iyi silinmeli ve daha sonrasında ise kuru bir yünlü bez ile birlikte silinerek kurutulmalıdır.

Her türlü lekenin olması halinde sodalı su hazırlayıp yukarıda yazdığımız gibi silebilirsiniz.

Çamaşır Suyuyla Temizliği

1 su bardağı çamaşır suyu;

10 su bardağı ılık su;

Yer silme Deterjanı;

Bol miktarda su;

Yünlü bez.

Pas lekeleri sıklıkla muşamba üzerinde görülmesi sebebi ile yapacağınız ilk işlem çamaşır suyu ile birlikte bir su hazırlamak olacaktır. Normal su karışım içerisine 10 kat fazla konulması gerekmektedir. Hazırladığınız çözelti ile birlikte yünlü bir bez kullanmak sureti ile birlikte muşambanın üzerinde bulunan pas lekelerini basınç uygulayıp silmeye başlamalısınız. Ardından yukarıda belirtmiş olduğumuz genel temizliği yapar gibi yer silme suyu hazırlanmalı ve muşambanın her tarafı silinmelidir. Özellikle de çamaşır suyu ile birlikte silme işlemi sonrasında yapacağınız deterjanlı su ile birlikte genel temizliğini de gerçekleştirmiş olacaksınız. Daha sonradan ise duru su ile birlikte yünlü bez ıslatılmalı ve silinmeye başlanmalıdır. Nemlendirmiş olduğunuz bez ile birlikte silerken bezi mutlaka sık sık yıkayın ve muşamba bu şekilde silinmelidir. En son muşambanın kurutulması için kuru ve yünlü bir bez elinize alarak sildiğiniz bölgeleri tekrardan silerek kurulayın.