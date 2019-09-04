Musabeylispor Amatör ligde mücadele edecek

Kilis’te Amatör ligde bu yıl Musabeylispor kulübü de katılacağı bildirildi.

Musabeyli ilçesinde amatör liglerde mücadele etmek için Musabeylili gönüllüler tarafından amatör spor kulübü kuruldu. İlçede yaşayan çocukların ve gençlerin aktif olarak spora yönelmeleri ve sporu sevmeleri amacıyla kurulan spor kulübü yetenekli sporcu seçme çalışmalarına başladı. Kulüp Başkanı Bülent Özçelik ve yönetim kurulu üyeleri özverili çalışmalar yaparak amaçlarının Musabeyli ve köylerinde yaşayan yetenekli gençleri belirleyerek sporu sevmeleri ve topluma kazandırılması olduğunu belirtti.

Özçelik, Musabeylispor kulübü bu yıl Kilis Amatör Ligde mücadele edeceğini ifade etti.

Ayrıca Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün destekleriyle beraber ilçe de bir de Musabeyli Müftülüğü Gençlik Merkezi Derneği kurulu.Bir çok spor dalında faaliyet gösterecek olan kulüp ve dernekler Musabeyli ilçesine renk kattı.Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Amatör Spor kulübü yöneticileri ve İlçe Müftülüğü Gençlik Derneği Musabeyli Kaymakamı Sertaç Kırcuval’ a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.