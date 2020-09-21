Musa Aydın'dan Serbest Güreş Milli Takım kampına ziyaret

İSTANBUL (AA) - Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Sırbistan'da yapılması planlanan Dünya Güreş Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren Serbest Güreş Milli Takımı'nın kampını ziyaret etti.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bolu Topuk Yaylası'ndaki kampta ilk olarak teknik heyetle bir araya gelen başkan Musa Aydın, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Pandemi sürecinde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yoğun gayretleriyle sağlıklı bir şekilde kamp yaptıklarını belirten Başkan Aydın, "Her kamp döneminden önce düzenli olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri yapıyoruz. Şu ana kadar çok şükür sıkıntı bir durumla karşılaşmadık. Kampta sağlık açısından her türlü önlemler alınıyor. Tüm dünyada rakiplerimiz teknik antrenmanlara başladı. Bizler de onların gerisinde kalmamak için teknik antrenmanlara başlayacağız. Umarım bir an evvel pandemi sürecini geride bırakırız. Dünya Güreş Birliği (UWW), 2020 Dünya Şampiyonası'nın aralık ayında Sırbistan'da yapılacağını duyurmuştu. Ama salgının durumuna göre bu karar değişebilir. Önümüzdeki ay bu konu büyük ölçüde netlik kazanır. Bizler şampiyona aralık ayında yapılacakmış gibi hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Taha Akgül ile yakından ilgilenen Musa Aydın, başarılı sporcunun son durumu hakkında bilgi aldı.

Taha'nın Tokyo Olimpiyatları'ndan altın madalya ile döneceğinden emin olduğunu belirten Aydın, "Taha Akgül'den son durumu hakkında bilgi aldım. Kendisi son derece formda ve morali yerinde. Rio 2016'da olduğu gibi, Tokyo'da da altın madalya kazanacağına olan inancımız tam." değerlendirmesinde bulundu.

Serbest Güreş Milli Takımı'nın, Topuk Yaylası kampı 23 Eylül'de sona erecek.

Bir hafta izin yapacak milliler, 30 Eylül'de Ankara Elmadağ Kamp Eğitim Merkezi'nde yeniden kampa girecek.