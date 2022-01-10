Muş’ta kar yağışı etkili oluyor. Bu sebeple pek çok kişi yarın Muş’ta okulların tatil edilip edilmeyeceğini araştırıyor. Peki, Muş’ta yarın hamile personel işe gidecek mi?

Muş yarın okullar tatil mi 11 Ocak? 11 Ocak Muş hangi ilçelerde okullar tatil?

Muş'ta yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Muş Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Elverişsiz hava koşulları ile meteorolojik sis, don ve çığ uyarısı birlikte değerlendirildiğinde, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince; 11 Ocak 2022 Salı günü İl genelinde eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 11 Ocak 2022 Salı günü idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür” denildi.