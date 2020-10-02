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Aktüel Muş ve Tekirdağ'da terör operasyonu
Aktüel

Muş ve Tekirdağ'da terör operasyonu

Yeniakit Publisher
2020-10-02 13:43:51 -
Muş ve Tekirdağ'da terör operasyonu

MUŞ (AA) - Muş ve Tekirdağ'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, aralarında eski HDP yöneticilerinin de bulunduğu 7 zanlı gözaltına alındı, 13 kişi hakkında da işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, sözde "bölge halkının sorunlarının çözümüne katkı sağlamak" ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kamu kurum ve kuruluşlarına alternatif oluşturmak amacıyla terör örgütü PKK/KCK mensuplarınca Muş'un Bulanık ve Malazgirt ilçelerinde "kent meclisi" ve "halk mahkemesi" (adalet komisyonu) kurulduğu tespit edildi.

Söz konusu yapılanmalarda yer alanların yakalanması amacıyla 29 Eylül'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aralarında eski HDP ilçe belediye eş başkanı, il genel meclisi üyeleri ve üyeleri ile görevden alınan eski HDP ilçe başkanı ve akrabası bulunan 13 kişi hakkında ikmalen işlem yapıldı.

Muş İl Jandarma Komutanlığınca 6, Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca bir zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerindeki aramada, ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 65 fişek, terör örgütünü simgeleyen fotoğraf, 9 cep telefonu, 10 SIM kart, 4 dizüstü bilgisayar, 2 hafıza kartı, bilgisayar kasası, 2 tablet, 2 flash bellek, 8 CD ve 3 DVD ele geçirildi.

Terör örgütü ve iş birlikçilerinin faaliyetlerinin tespitine yönelik operasyonlar azim ve kararlılıkla sürdürülecek.

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