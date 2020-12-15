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Aktüel Muş Valisi İlker Gündüzöz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Muş Valisi İlker Gündüzöz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-15 15:19:06 -
Muş Valisi İlker Gündüzöz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

MUŞ (AA) - Muş Valisi İlker Gündüzöz, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Vali Gündüzöz, makamında, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

Gündüzöz, haber kategorisinde Tayfun Coşkun'un "ABD'de doktorun koronavirüs yorgunluğu", yaşam kategorisinde Yahya Sezgin'in "Nehirde serinleme", spor kategorisinde ise Hüseyin Yıldız'ın "Buz tutan gölge futbol" fotoğraflarına oy verdi.

Fotoğrafları çok beğendiğini ifade eden Gündüzöz, geçen yıl olduğu gibi bu yılda Anadolu Ajansının birbirinden güzel fotoğrafları arasında en beğendiklerine oy verdiğini söyledi.

Oylamada çok başarılı fotoğrafların yer aldığını belirten Gündüzöz, şöyle konuştu:

"Hem Türkiye'nin hem dünyanın nabzını tutan ve mesajlar veren fotoğraflar arasında seçim yapmak oldukça zordu. Yaşam kategorisinde Muş'tan bir fotoğrafı tercih ettik. Bir çocuğun Hasköy ilçesinde mandalarla olan fotoğrafını, spor kategorisinde kar üstünde futbol oynayan çocukları seçtik. Haber kategorisinde ise bir sağlık çalışanının koronavirüs günlerindeki mücadelesinden sonra yorgun düşmüş merdivende dinlenirken fotoğrafını seçtik. Hepsi de bir birinden anlamlıydı. 3 fotoğraf için oy kullandım, diğer fotoğraflarda oldukça başarılıydı. Tüm habercilere emeklerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum."

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