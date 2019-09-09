Muş Valiliği’nden ‘dolandırıcılık’ uyarısı Muş Valiliği, vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.

Muş Valiliği, vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.

Muş Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Valimiz Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Vali yardımcılarımız Alper Çifçi ile Mehmet Kocabey ve Valilik Özel Kalem Müdürü Ahmet Salih Arslan’ın adını kullanarak bazı kişiler tarafından “Yardım” adı altında para toplandığı tespit edilmiştir. Bu konudaki çağrılara itibar edilmemesi ve anında kolluk kuvveti (emniyet 155 - jandarma 156) görevlilerine ihbar edilmesi hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.