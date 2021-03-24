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Gündem Muş merkezli PKK/KCK operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı
Gündem

Muş merkezli PKK/KCK operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı

Muş merkezli 4 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-24 16:08:00 - 2021-03-24 16:19:03
Muş merkezli PKK/KCK operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı

Valilikten yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesiyle faaliyetlerinin açığa çıkarılmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda, Varto ilçesinde yapılan operasyonlarda çok sayıda silah, mühimmat, yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Ele geçirilen dokümanların incelenmesi ve bölgede yapılan araştırmalar sonucunda PKK/KCK silahlı terör örgütüne finans sağlayan 9 şüphelinin açık kimlik bilgileri tespit edilmiştir. Şüpheli şahıslara yönelik Varto Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı / TEM Daire Başkanlığı ve Muş İl Jandarma Komutanlığınca 6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet suçundan Muş merkezli İzmir, Antalya ve Mersin'de eş zamanlı olarak operasyon icra edilmiştir."

Açıklamada, gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'inin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, 1'inin tutuklandığı kaydedildi.

 

 

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