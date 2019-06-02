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Muş lise taban puanları 2019 Muş lise kontenjanları ve yüzdelik dilimleri e okul

Liselerin 2019 tabun puanları yüzdelik dilimleri. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı yapıldı. LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu da sorulmaya başlandı. LGS sınavında ter döken öğrenciler 2019 lise taban puanlarını merak ediyor. Anadolu liseleri, Fen liseleri, Anadolu İmam Hatip liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri, Sosyal Bilimler lise ile, Çok Programlı lise taban puanları araştırılmaya başlandı. Muş lise taban puanları yüzdelik dilimleri başarı sıralaması 2019.

02 Haziran 2019 Pazar 18:32
Muş lise taban puanları 2019 Muş lise kontenjanları ve yüzdelik dilimleri e okul

Liselerin 2019 tabun puanları yüzdelik dilimleri. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı yapıldı. LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu da sorulmaya başlandı. LGS sınavında ter döken öğrenciler 2019 lise taban puanlarını merak ediyor. Anadolu liseleri, Fen liseleri, Anadolu İmam Hatip liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri, Sosyal Bilimler lise ile, Çok Programlı lise taban puanları araştırılmaya başlandı. Muş lise taban puanları yüzdelik dilimleri başarı sıralaması 2019.

2019 LGS sonuçları 24 Haziran 2019 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler merkezi sınav sonuçlarına 24 Haziran'dan itibaren www.meb.gov.tr internet adresi üzerinden görüntüleyebilecek. 2019 LGS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra 8. sınıf öğrencileri için artık lise tercih yapma maratonu da başlamış olacak. Yozgat liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri. Türkiye genelinde bin 531 liseye merkezi sınavla öğrenci yerleştirilecek. Okulların toplam kontenjanı 139 bin 660 olarak açıklandı. İşte Muş lise yüzdelik dilimleri 2019. 

MERKEZ / Muş Fen Lisesi taban puanları

MERKEZ / Muş Anadolu Lisesi taban puanları

MALAZGİRT / Şehit Arslan Kulaksız Fen Lisesi taban puanları

MERKEZ / Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler Lisesi taban puanları

MERKEZ / Şehit Davut Karaçam Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

MERKEZ / Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

MERKEZ / Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

MEB LGS lise taban puanları için tıklayınız

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 18:32
  1. Yozgat
  2. Muş Liseleri Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2019
  3. Muş Liseleri Yüzdelik dilimleri 2018
  4. Muş Liseleri Kontenjanları 2019
  5. Muş liselerin en küçük puanları 2018
  6. Muş Anadolu Liseleri Kontenjanları
  7. 2018 2019 Muş Liselerinin Taban ve Tavan Puanları
  8. Muş Anadolu Lisesi Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
  9. Muş Anadolu Öğretmen Lisesi Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
  10. Muş Fen Lisesi Liseleri Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
  11. Muş İmam Hatip Lisesi Liseleri Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
  12. Muş Meslek Liseleri Taban puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
  13. Muş Özel Liseleri Taban puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
  14. Muş Kız Meslek ve Teknik Liseleri Taban Puanları 2018 2019
  15. Muş Meslek Liseleri Boş Kontenjanları 2018 2019
  16. Muş Meslek Liseleri Taban Puanları 2018 2019
  17. Muş Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri Taban Puanları 2018 2019
  18. Muş Sağlık Meslek Liseleri Taban Puanları 2018 2019
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  24. bitlis fen lisesi taban puanı 2018
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  28. muş fen lisesi taban puanı 2019
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  30. muş sağlık lisesi taban puanı

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