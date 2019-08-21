Muş Kepenek 381 konut ne zaman teslim edilecek?
TOKİ konutlarına başvuruda bulunan hak sahipleri başvurusu yapılan ve kura sonucu hak sahibi olunduktan sonra TOKİ konutlarının teslim tarihi merak edilmekte. TOKİ konutlarının teslim tarihi merak edilenler yerler arasında Muş Kepenek’de gelmekte. Peki Muş Kepenek 381 konut ne zaman teslim edilecek? TOKİ Muş Kepenek 381 konutların anahtar teslimine ilişkin bir açıklama yaptı mı?21 Ağustos 2019 Çarşamba 08:37
TOKİ konutlarına başvuruda bulunan hak sahipleri başvurusu yapılan ve kura sonucu hak sahibi olunduktan sonra TOKİ konutlarının teslim tarihi merak edilmekte. TOKİ konutlarının teslim tarihi merak edilenler yerler arasında Muş Kepenek’de gelmekte. Peki Muş Kepenek 381 konut ne zaman teslim edilecek? TOKİ Muş Kepenek 381 konutların anahtar teslimine ilişkin bir açıklama yaptı mı?
Mus Merkez Kepenek Mahallesi 48 adet (3+1) konut 15 Ağustos 2018 - 28 Eylül 2018 tarihleri arasında açık satışa sunulmuştu. Muş Kepenek 381 konutların teslim tarihine ilişkin TOKİ’den bir açıklama yapılmadı. TOKİ Muş Kepenek 381 konutların anahtar teslimlerine ilişin açıklama yapması durumunda buradan takip edebilirsiniz.
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