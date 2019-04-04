Muş Belediye Başkanı Feyat Asya kimdir? Feyat Asya nereli kaç yaşında?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti'nin Muş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Feyat Asya birinci oldu. Sonuçların ilan edilmesinden sonra Feyat Asya kamuoyunun merak ettiği isimlerden biri oldu. Feyat Asya %34.76 oy oranıyla diğer partilerin önüne geçti. Peki Feyat Asya kimdir? Feyat Asya kaç yaşındadır? AK Parti Muş Belediye Başkanı seçilen Feyat Asya hakkındaki detaylar...

Feyat Asya kimdir?

Feyat Asya, 1 Mayıs 1970'te Muş'ta dünyaya geldi. Öğrenim hayatının orta ve lise kısmını Muş İmam Hatip Lisesi'nde, lisans kısmını ise İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde tamamladı. Ayrıca İlahiyat programından mezun oldu.

Çalışma hayatına 1991 yılında Muş Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü bünyesinde laborant olarak başladı. 1995 yılında Muş İl Müftülüğü'nde memur olarak devam etti. 2005 yılında Personel Şefi, 2007 yılından beri aynı kurumda Personel, İdari ve Mali İşler Şube Müdürü olarak görev yaptı.

Asya, evli 4 çocuk babasıdır.