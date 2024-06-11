Murzioğlu: KOBİ'lere 20 milyon TL’ye kadar finansman erişim imkanı

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından açıklanan, “KOBİ Dijital Dönüşüm Destek Programı” hakkında açıklamada bulundu. Başkan Murzioğlu, yaptığı açıklamada, programın amacının, ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin iş süreçlerinin geliştirilmesi ve verimli hale getirilmesi, rekabet güçlerinin yükseltilmesi ve ekonomideki paylarının arttırılması amacıyla dijital dönüşüm süreçlerinin desteklenmesi olduğunu söyledi.

KOBİ’lerin dijital dönüşüm projelerine alt limiti 1 milyon, üst limit 20 milyon olmak üzere 36 ay vadeli uygun maliyetli finansmana erişim imkanı getirildiğini belirten Murzioğlu, program kapsamında; işletmelerin kurul tarafından uygun bulunan makine, teçhizat, yazılım ve donanım giderlerine destek verileceğini ve protokole taraf bankalardan kullanacakları kredinin faiz giderlerine geri ödemesiz şekilde destek sağlanacağını belirtti.

Kimler başvurabilecek?

Açıklamasında, programa başvuru şartlarından da bahseden Murzioğlu, “Programa, TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) tarafından belgelendirilen dijital dönüşüm danışmanlarından dijital dönüşüm danışmanlığı hizmeti almış, onaylı ‘Dijital Dönüşüm Değerlendirme Analizi ve Yol Haritası Raporu’ bulunan ve son üç mali yıl ‘Faaliyet Kârı’ veya son mali yılı ‘Öz Kaynaklar Toplamı’ negatif olmayan işletmeler başvuru yapabilir. İşletmenin söz konusu raporun onaylandığı tarihten itibaren bir yıl içinde başvuru yapması gerekir. İlk başvurular 21 Mayıs 2024 tarihi itibariyle KOSGEB KOBİ bilgi sistemi üzerinden e-devlet aracılığıyla alınmaya başladı. Şartlara uyan üyelerimiz, destek programı hakkında detaylı bilgiye KOSGEB’in internet sitesinden veya çağrı merkezinden ulaşabilirler” dedi.