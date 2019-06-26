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Murzioğlu: “Çekya ile dış ticaret hacmimizin geliştirilmesini hedefliyoruz”

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, “Çekya ile dış ticaret hacmimizin geliştirilmesini hedefliyoruz.

26 Haziran 2019 Çarşamba 17:14
Murzioğlu: “Çekya ile dış ticaret hacmimizin geliştirilmesini hedefliyoruz”

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, “Çekya ile dış ticaret hacmimizin geliştirilmesini hedefliyoruz. Bu hedefe yönelik olarak firmalarımızın uluslararasılaşmasına katkı verecek, profesyonel ihracat danışmanlığını hizmeti vereceğiz” dedi.


Samsun TSO Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı Meclis Başkanı Haluk Akyüz başkanlığında Samsun TSO Davut Altan Meclis Salonunda gerçekleştirildi.



“Çekya ile dış ticaret hacmimizin geliştirilmesini hedefliyoruz”


Toplantıda faaliyetler hakkında açıklamalarda bulunan Murzioğlu, Çek Ticaret Odası Dış İlişkiler Bölüm Başkanı Jiri Hansl’ın odalarını ziyaret ettiğini söyledi. Çek Ticaret Odasının, Samsun TSO tarafından uygulanan AB-Türkiye İş Köprülerinin Daha Fazla İşbirliği ve Anlayış Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi’ne ortak olduğunu belirten Murzioğlu, “Biz bu proje ile istihdam ve ihracat hedeflerine yönelik çalışmalar gerçekleştireceğiz. Çekya ile dış ticaret hacmimizin geliştirilmesini hedefliyoruz. Bu hedefe yönelik olarak firmalarımızın uluslararasılaşmasına katkı verecek profesyonel ihracat danışmanlığını hizmeti vereceğiz. İstihdama yönelik olarak da 40 kişinin dış ticaret uzmanı olarak yetiştirilmesi hususunda eğitim gerçekleştireceğiz. Çekya’da iş dünyasını ulusal düzeyde temsil eden en büyük yapı olan proje ortağımız Çek Ticaret Odası ile işbirliği alt yapısı oluşturarak, Çekya ile işbirliği fırsatlarını değerlendireceğiz. Niyetimiz, temennimiz bu projeyle yereldeki girişimcilerimizin, Avrupa’ya açılmasına imkan sunmak” dedi.



Bağdat-Samsun charter seferi 2’ye çıkacak


Samsun’da özellikle turizm alanında yatırım konusunda talebi olan Iraklı bir yatırımcının kendilerini ziyaretinde şehrin potansiyelini ve imkanlarını aktardıklarını açıklayan Murzioğlu, “Bağdat Samsun arasında hafta 1 kez charter seferi düzenlediğini, şimdi bu uçuş sayısını ikiye çıkaracağını ifade ettiler” diye konuştu.



“TİM raporunda Samsun’dan dokuz firma yer aldı”


Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) her yıl geleneksel olarak düzenlediği İlk 1000 İhracatçı Raporu’nun 17 Haziran’da açıklandığını hatırlatan Murzioğlu, “Ankete göre Samsun’dan dokuz firma yer aldı. Bu dokuz firmanın 2018 yılı toplam ihracatı 437 milyon 611 bin 905 dolar, Samsun’un toplam ihracatı ise 646 milyon 982 bin 200 olarak gerçekleşti. Ankette yer alan iki firma adının açıklanmasını istemedi. Bu onuru bizlere yaşatan tüm firmalarımız Yeşilyurt Demir Çelik, Sampa Otomotiv, Sürsan Su Ürünleri, Borsan Kablo, As Çelik, Özyılmaz Fındık ve Ulusoy Un’un yöneticilerini ve emekçilerini gönülden tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 17:14
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