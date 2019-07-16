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Murzioğlu: "Bölgenin en önemli problemi fındık fiyatlarındaki istikrasızlık"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Bölgenin en önemli problemi fındık fiyatlarındaki istikrasızlıktır.

16 Temmuz 2019 Salı 13:17
Murzioğlu: "Bölgenin en önemli problemi fındık fiyatlarındaki istikrasızlık"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Bölgenin en önemli problemi fındık fiyatlarındaki istikrasızlıktır. Bölgedeki odalarımız ve borsalarımız fiyatların erken açıklanması ve en az 15 TL olması yönünde bizlere bilgi verdiler" dedi.


Başkan Salih Zeki Murzioğlu, Fatsa Ticaret Borsasını ziyaret ederek bölgedeki sorunlar hakkında Başkan Ali Feyzi’den bilgi aldı. Murzioğlu yaptığı açıklamada, "TOBB’a bağlı 365 oda ve borsamız var. Benim kendi yetki bölgemdeki yerleri ziyaret ederek borsa ve odalarımızın sorunlarını dinliyorum. Bu sorunları daha sonra genel başkanımıza aktararak sıkıntıların biran önce giderilmesi için çalışma yapmaya başlayacağız. Bölgenin en önemli problemi fındık fiyatlarındaki istikrasızlıktır. Bu anlamda özellikle Ordu, Giresun ve Samsun’daki odalarımız ve borsalarımız fiyatların erken açıklanması yönünde ve en az 15 TL olması yönünde bizlere bilgi verdiler. Ana geçim kaynağı olan fındık bölgedeki ticaret anlamında çok önemli rol oynuyor. Fındığın geleceği ve rekoltesi bizim açımızdan çok önemlidir. Ziyaretlerimiz sık aralıklarla devam edecek ve her zaman ticaret ve ekonominin gelişmesi için çabalarımız devam edecektir" diye konuştu.


"Fındık bölgenin namusudur, buna sahip çıkmak boynumuzun borcudur" diyerek sözlerine başlayan Fatsa Ticaret Borsası Başkanı Ali Feyzi ise, "Fındık bu yıl fazlasıyla var. Fındığa sahip çıkmak bizim en önceliğimizdir. Hükümetimizden fındık fiyatının 15 TL’nin altına düşmemesi için ciddi derecede çalışmalar bekliyoruz. TMO 15 TL üzerinde fiyat açıklarsa serbest piyasada fındık en son bu fiyattan işlem görecektir. Bu durum da üreticilerimizi ekonomik anlamda rahatlayacaktır. Eğer hükümet fındık fiyatlarını 20 TL açıklar, arkasında duramazsa bu fiyatlar serbest piyasada 10 TL’ye kadar düşer. Fındık olmadığı zaman fiyat 30 TL olsa ne yazar. Vatandaşın elinde fındık olduğunda bir fiyat açıklayarak herkesi memnun etmesi gerekir" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 13:17
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