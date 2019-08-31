0553 313 94 23

Murtpaşa’da geleceğin altın madalyalı sporcuları yetişiyor

Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü’nün altyapı eğitim programının en kapsamlı etkinliği spor okullarına kayıt dönemi başladı.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 11:02
Murtpaşa’da geleceğin altın madalyalı sporcuları yetişiyor

Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü’nün altyapı eğitim programının en kapsamlı etkinliği spor okullarına kayıt dönemi başladı. Yüzme, squash, voleybol, basketbol, futbol ve jimnastik branşlarında açılan spor okullarında yetişecek başarılı sporcular, Muratpaşa Belediyespor’la bambaşka bir geleceğe yürüyecek.


Gelecek yıl 25’inci kuruluş yıldönümünü kutlamaya hazırlanan Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü, tarihinin en kapsamlı altyapı eğitim programını hayata geçiriyor. Antrenmanların 16 Eylül haftası başlayacağı program kapsamında yüzme, squash, voleybol, basketbol, futbol ve jimnastik olmak üzere 6 branşta spor okulu açıldı. Kayıtlarını devam ettiği kurs programına 6-14 yaş grubu katılabilecek. Antrenörlüklerini Erkin Er, Ayla Altın, Emrah Duygulu, İnan Onur Taş ve Çağlar Öztürk’ün yapacağı yüzme branşında antrenmanlar Muratpaşa Belediyesi Süleyman Erol Yüzme Havuzu’nda gerçekleştirilecek.6-12 yaş gurubunun kabul edileceği bu branşta hafta içi ve hafta sonu olmak üzere 4 ayrı grup oluşturulacak.



Voleyboldan basketbola farklı kurslar


Reyhan Akkaya’nın hocalığını yapacağı squaha ise 7 - 14 yaş grubu kabul ediliyor. Süleyman Erol Yüzme Havuzu’nun alt katında bulunan salonda yapılacak antrenmanlar, hafta sonu üç ayrı saatte yapılacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Naim Süleymanoğlu spor salonlarında yapılacak voleybol kursuna ise 7 - 12 yaş kabul edilecek. Antrenmanlar Gazi Mustafa Kemal’da hafta içi, Naim Süleymanoğlu’nda hafta sonu olmak üzere 4 grup halinde yapılacak. Voleybol’da antrenörlüğü ise Rıza Acar ve Özkan Tezcan yapacak. Serya Yıldırım, Çağatay Toklu ve Tayyar Erol’dan oluşan antrenör heyeti ise basketbol kurslarını gerçekleştirecek. 8-12 yaş grubuna yönelik bu kurslar ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu’nda hafta sonu 2 grup halinde düzenlenecek. Futbolda ise Çağlayan ve OYAK spor tesislerinde 6 ayrı grupta uygulanacak kursa 8-12 yaş aralığı kabul edilecek. Emrah Uğuz ve Ahmet Özer antrenörlüğünde gerçekleşecek futbol kursu, cumartesi ve pazar günleri yapılacak. Jimnastikte ise Sara Staykova, salı ve perşembe günleri Süleyman Evcilmen Spor Salonu’nda geleceğin altın madalyalı sporcularını yetiştirecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 11:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Selçuk'tan "okul çantası" paylaşımı
    1. Bakan Selçuk'tan "okul çantası"..
    2. Çalışan tüm kadınları ilgilendiriyor!..
    3. Bakan Kasapoğlu Altıntaş ve..
    4. Ayder’de tepkilere neden olan..
    5. Garmin Runfire Salt Lake Ultra Trail..
    6. 30 Ağustos’a armağan
    7. Kaymakam Öner’e veda yemeği
    8. Rus uzmandan çarpıcı açıklama! ABD..
    9. THY’nin yeni Dreamliner’ları TSI’nin..
    10. Bilecikliler Zafer Bayramını konserle..
    11. Fıstık yüklü tır alev alev yandı
    12. Kaymakam Coşkun, Yazıbaşı Köyünde..
    13. Edirne’de 29 kaçak göçmen yakalandı
    14. Mersin'de saman yüklü kamyon yandı!
    15. Dut ağacının içinden çam fidanı çıktı
    16. Bulanık’ta trafik kazası: 1 ölü
    17. Kocaeli'de denize giren kişi boğuldu
    18. Fatih Terim Mevlüt Erdinç için ne..
    19. Sultanbeyli’de beton mikseri ile..
    20. MaviBahçe’de Zafer Bayramı coşkusu
    21. Bursaspor'a gol makinası Igor Angulo
    22. Adilcevaz’da plaj futbolu heyecanı..
    23. Doğada pedal çevirip, çöpleri..
    24. Kırıkkale’de ’denetimli’ temizlik
    25. Beşiktaş'ta 15 yıllık dönem resmen..
    26. Vali Arslantaş ve Başkan Aksun’dan..
    27. Kırklareli Hamidiye evleri ne zaman..
    28. Kadıköy; Trabzonspor, Beşiktaş ve..
    29. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay,..
    30. Quaresma'dan Fikret Orman'a sert..
    5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
    5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
    Almanlardan haritalı provokasyon
    Almanlardan haritalı provokasyon
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!
    Çavuşoğlu dünyaya ilan etti! İşte Türk askerinin Suriye'den çekilme şartı
    Çavuşoğlu dünyaya ilan etti! İşte Türk askerinin Suriye'den çekilme şartı

    Günün Karikatürü

    31 Ağustos 2019
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı
    Yapılan zamların ardından İmamoğlu'nun sözcüsü suçu CHP'ye attı! "Bizim değil, CHP'nin vaadiydi"
    Yapılan zamların ardından İmamoğlu'nun sözcüsü suçu CHP'ye attı! "Bizim değil, CHP'nin vaadiydi"