Mursi'nin oğlu Abdullah Mursi de kalp krizinden vefat etti!
Mahkeme salonunda şehit düşen Mısır'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin oğlu Abdullah Mursi vefat etti.05 Eylül 2019 Perşembe 00:34
yeniakit.com.tr
Siyonist uşağı Abdulfettah es-Sisi'nin darbe ile görevden uzaklaştırdığı Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme şehit düşmesinin ardından Mursi'nin yirmili yaşlardaki oğlu Abdullah Mursi de Hakk'ın rahmetine kavuştu.
Babası gibi kalp krizi geçirdi
Araç kullanırken babası gibi kalp krizi geçirdiği belirtilen Abdullah Mursi, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Vefatıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmazken Muhammed Mursi'nin şüpheli ölümünün ardından oğlunun da kısa bir aradan hemen sonra ölmesi şüpheyle karşılandı.
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