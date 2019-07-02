'Mursi'nin katillerine o ülke para verdi'

Daha önce ‘İkinci kez hac ve umre yaparak Suud’a para kazandırmayın, sorumluluk bende’ fetvasını veren Libya Müftüsü Sadık Giryani, Mursi’nin şehadetinden Suudi Arabistan’ın sorumlu olduğunu söyledi.

Giryani, Mursi’nin ilk seçilmiş cumhurbaşkanı olduğunu kaydederek ‘Sisi rejimi onu Suud ve BAE’nin desteği ile yönetimden alaşağı etti ve öldürdü. Katillerine para verdiler. Mursi Gazze’nin yanında duruyordu. Bunlar Siyonist projeye hizmet ederek ona bu muameleyi layık gördüler. Seçildikten sonra aleyhinde ülkede imza kampanyaları başlattılar’ dedi.