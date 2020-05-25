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Gündem

Mursi'nin bayram tebriği görüntüleri gözleri yaşarttı

Ramazan bayramı dolayısıyla, Mısır'ın şehit Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin yıllar önce dile getirdiği tebrik mesajı tekrar gündeme geldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 12:15:00 - 2020-05-25 12:16:13

İslam dünyası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle buruk bir Ramazan Bayramı yaşıyor.

Aynı zamanda İslam davasına omuz vermiş öncülerin bir bir ahirete irtihal etmesi de İslam dünyasını mey'us bırakıyor.

Siyonist uşağı Abdülfettah es-Sisi tarafından zindana tıkılan Mısır'ın şehit Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi de, Ramazan Bayramı dolayısıyla tekrar akıllara geldi.

Eski Milletvekili Şevki Yılmaz sosyal medya hesabından, şehit lider Mursi'nin hür iken Ramazan Bayramı dolayısıyla yayınladığı tebrik mesajını paylaştı. Yılmaz, "Ramazan-ı Şerif'le Fıtrata dönüş, fıtrata dönüşle şehadete kavuş! Asıl Bayram onların. Allahım! Bizi de onlara kat! Amin." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Putsavar

muriyi yediniz reisimiz yedirtmeyeceğiz eyyy siyonistler eyyy imansız kafirlerrr eyyy cehapeliler.reisimizin kanından soyundan olan herkes ebedi başkanımızdır.artık milletin iradesini seçim sandığı terörüne teslim etmeyeceğiz.istanbul seçimlerinde cehapenin hilelerini terörünü hiyanetini gördükten sonra artık secim yapılmayacak yapmayacağız.biz ebedi reisimizi ve onun kanından olanları başkan belledik .nokta
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Yusuf can

Rabbim seni sehitlerden kabul etmustir insallah,sana bune reva goren alcaklar sefa surduklerini zannefip batini itliklerine fevam ediyorlar ama sonlari cok kotu olacsk insallah buzim ulkefede akcaklar serefsizler ama buz sokaga cikip durdurmayi.bir daha kalkisirlarsa bu sefer ne yapacagimuzi biliyoruz mermamet edilmiyecek
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