Mursi'nin bayram tebriği görüntüleri gözleri yaşarttı

İslam dünyası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle buruk bir Ramazan Bayramı yaşıyor.

Aynı zamanda İslam davasına omuz vermiş öncülerin bir bir ahirete irtihal etmesi de İslam dünyasını mey'us bırakıyor.

Siyonist uşağı Abdülfettah es-Sisi tarafından zindana tıkılan Mısır'ın şehit Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi de, Ramazan Bayramı dolayısıyla tekrar akıllara geldi.

Eski Milletvekili Şevki Yılmaz sosyal medya hesabından, şehit lider Mursi'nin hür iken Ramazan Bayramı dolayısıyla yayınladığı tebrik mesajını paylaştı. Yılmaz, "Ramazan-ı Şerif'le Fıtrata dönüş, fıtrata dönüşle şehadete kavuş! Asıl Bayram onların. Allahım! Bizi de onlara kat! Amin." ifadelerini kullandı.