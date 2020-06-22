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Dünya

‘Mursi İsrail’in felaketi olurdu’

Netanyahu’nun danışmanı olan analist Edy Cohen, “Mursi, İsrail için bir tehlikeydi. Sisi tarafından darbeyle yok edilmeseydi, İsrail’in felaket olabilirdi” derken, firavunu selamladığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 10:08:00 -
‘Mursi İsrail’in felaketi olurdu’

 Tahsin Han 

Mısır’ın başındaki firavunu Sisi’nin siyonistlerin yardımıyla yaptığı darbenin 7’nci, yılına yaklaşılırken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun danışmanı olan akademisyen Edy Cohen, çarpıcı bir itirafta bulundu.

Cohen, şehit Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’ye darbe yapıp indiren Abdülettah el Sisi’yi selamlayarak Mursi’nin görevde kalmasının İsrail’in felaketi olabileceğini belirtti.

Twitter’dan yorum yapan Cohen “Muhammed Mursi, Sisi tarafından askeri bir darbe ile yok edilmeseydi İsrail için bir felaket olabilirdi” ifadelerini kullandı. Netanyahu’nun danışmanı şöyle devam etti: “Geçmişte de bunu söyledim: Mursi, İsrail’in ulusal güvenliği için bir tehlikeydi. Saddam Hüseyin’in ardından direnen son Arap lideriydi.”

Mursi son olmayacak

Bu arada Mursi’nin eski basın danışmanı ve yakın dostu Ahmed Abdülaziz, Cohen’e cevap verip, “Hayır, Edy Cohen. Mursi direnen son Arap lideri değildi. Yarın ya da yarından sonra onun gibi başkaları olacak ve İsrail işgaline son verecekler. Bu bir gerçek, bir rüya değil” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Sisi yandaşı bir kişi de Mursi’yi İsrail ajanı olmakla suçlayıp, firavunun siyonistlerin oyuncağı olduğu gerçeğinin üstünü örtmeye çalıştı.


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

Mehmet SOYLU

Sisi beş vakit namaz kılar görünürdü, bizim içimizden çıkan fetolağımcı alçaklar gibi. Sisi de fetöde IŞİD ve peKaKa da, yani terör ve darbeci gurupların hepsi İsrail için vardır, emperyal operasyonlar için varlar, şeytanın askerleridir. Ve o ülkeye en büyük zararı bu kamuflajlı o Rus bu çocukları verir
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