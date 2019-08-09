Murray kortlara dönüyor - Sakatlığı nedeniyle ocak ayından bu yana kariyerine ara veren Andy Murray, gelecek hafta Cincinnati Masters'ta korta çıkacak



İSTANBUL (AA) - Sakatlığı nedeniyle 7 aydır kortlardan uzak kalan Büyük Britanyalı tenisçi Andy Murray, gelecek hafta Cincinnati Masters'ta mücadele edecek. Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta ilk turda İspanyol Roberto Bautista Agut'ya yenilen ve kalçasındaki sakatlık nedeniyle tenisi bırakma noktasına kadar gelen 32 yaşındaki Murray, geçirdiği operasyon ve rehabilitasyon döneminin ardından kortlara dönüyor. Kariyerinde 3 grand slam şampiyonluğu bulunan Murray, 11-18 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Cincinnati Masters'ta tek erkeklerde şampiyonluk kovalayacak.

Klasmanda 325. sıraya kadar gerileyen eski dünya 1 numarası Murray, ABD'deki turnuvaya özel davetiye ile katılacak.



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