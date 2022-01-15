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Spor Muriç yuvaya değil, İngiltere'ye gidiyor!
Spor

Muriç yuvaya değil, İngiltere'ye gidiyor!

İtalya'da aradığını bulamayan ve adı eski takımı Fenerbahçe ile anılan Kosovalı golcü Vedat Muriç'in yeni adresi belli oldu. Futbolcunun İngiltere'ye gitmesine kesin gözüyle bakılıyor

Yeniakit Publisher
2022-01-15 17:27:00 - 2022-01-15 17:29:08
Muriç yuvaya değil, İngiltere'ye gidiyor!

İtalya'da aradığını bulamayan ve adı eski takımı Fenerbahçe ile anılan Kosovalı golcü Vedat Muriç'in yeni adresi belli oldu. Futbolcunun İngiltere'ye gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

İtalya Serie A'da Maurizio Sarri ile birlikte sistem değişikliğine giden Lazio'da Vedat Muriqi gözden çıkartıldı. Son olarak Fenerbahçe ile de ismi anılan forveti, İngiltere Championship ekiplerinden West Bromwich Albion'a transfer olacağı konuşuluyor.

Mutsuz olan Vedat'un Lazio'dan kesin olarak ayrılacağı Premier Lig ve Fenerbahçe arasında bir karar vereceği belirtilmisti. İngiltere Championship ekiplerinden West Bromwich Albion, 27 yaşındaki Kosovalı santraforu kadrosuna katmak için görüşmelerde bulunuyor. 

Kosovalı golcüye West Bromwich Albion dışında Leeds United'dan da yoğun bir ilgi bulunuyor. Ancak Lazio, Muriç'in bonservisi ile takımdan ayrılmasını planlarken, İngiliz ekipler 27 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. 2020 yılında Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Muriç, İtalyan ekibinde 48 maçta yalnızca 2 gol ve 2 asistlik performansla beklentilerin altında kalmıştı.

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