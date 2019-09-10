MÜRGEMER’den milli teknoloji hamlesine destek

İSTANBUL (AA) - Marmara Üniversitesi Ürün Geliştirme Merkezi (MÜRGEMER), milli teknoloji hamlesi kapsamında yüksek katma değerli ürün geliştirebilecek ürün geliştirme uzmanları yetiştiriyor.

MÜRGEMER'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), Marmara Üniversitesi İnovasyon ve Teknoloji Transfer Merkezi (MİTTO), Teknopark İstanbul, SAHA İstanbul iş birliğiyle kurulan MÜRGEMER’de verilen bilgisayarla bütünleşik ürün geliştirme eğitimleriyle Türkiye’nin geleceğine katkı sağlayacak yüzlerce ürün geliştirme uzmanı sertifikalarını aldı.

Bugüne kadar 9 farklı başlıkta toplam 1147 saat eğitim verildi. 565 katılımcı ve 68 kurum "Ürün Geliştirme Uzmanlığı" alanında eğitilirken, 275 kişi ve 67 kurum ürün geliştirme farkındalık seminerlerine katıldı. Eğitimlerin yanı sıra firmalara ürün geliştirme hizmeti de sunulan MÜRGEMER’de kullanılan yöntem ve yaklaşımlarla ürün geliştirme süresi kısalıyor.

Katılımcılara, bilgisayar destekli tasarım eğitimi, bilgisayar destekli mühendislik (akış analizi) eğitimi, bilgisayar destekli mühendislik (yapısal analiz) eğitimi, elektrik - elektronik sistem (PCB) tasarımı eğitimi, ürün geliştirme yöntem ve yaklaşımları, 3 boyutlu tarama eğitimi, 3 boyutlu yazıcı eğitimi, 3 boyutlu modelleme eğitimi ve endüstri ürünleri tasarımı eğitimi verildi. Eğitimlere üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun kişiler katıldı. Proje kapsamında ayrıca bugüne kadar 18 firmaya ürün geliştirme konusunda teknik destek ve danışmanlık hizmeti sunuldu.

- "Milli teknoloji hamlesine insan kaynağı sağlıyoruz"

MÜRGEMER’in kuruluşunda, ürün geliştirme kültürünün yaygınlaştırılması, yüksek katma değerli ürünlerin geliştirilmesi, KOBİ'lerin ürün geliştirme performanslarının artırılması, ürün geliştirme uzmanlığı alanında insan kaynağının yetiştirilmesi ve üniversite-sanayi iş birliklerinin artırılması amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜRGEMER Proje Yöneticisi Dr. Selim Hartomacıoğlu, Hindistan başta olmak üzere pek çok ülkede ürün geliştirme ofislerinin açıldığını ve dünyanın önde gelen üniversitelerinde ürün geliştirme merkezlerinin kurulduğunu belirterek, Türkiye'de ürün geliştirme uzmanı yetiştiren bir yerin olmadığını ifade etti.

Firmaların yüksek katma değerli ürün geliştirmek için ürün geliştirme uzmanlarına ve teknik altyapıya ihtiyaç duyduğunu aktaran Hartomacıoğlu, "Türkiye'de ilk defa bir üniversite bünyesinde böyle bir merkez hayata geçiriliyor. Eğitimlerimizi tamamladık şimdi sıra firmalara ürün geliştirme hizmeti vermeye geldi. Türkiye'de sürdürülebilir ekonomik büyümenin sağlanması Çin savunma sanayisinde başarıyla uygulanan yüksek katma değerli üretim modelinin tüm sektörlerde de yaygınlaştırılması gerekiyor. Milli teknoloji hamlesine insan kaynağı yetiştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Ürün geliştirme performansı artacak, zaman kaybı önlenecek"

Hartomacıoğlu, mühendislik eğitimi almış kişilere ürün geliştirme eğitimi verdiklerini, MÜRGEMER bünyesinde de ürün geliştirme hizmeti vermeye başladıklarını kaydetti.

Bilgisayar destekli bütünleşik ürün geliştirmenin olduğunu ve bunun için firmaların hem tasarım, analiz ve farklı istatistiksel yazılımlar alması hem de bir bilgisayar altyapısı kurması gerektiğini ifade eden Hartomacıoğlu, "Bunları kullanacak insan kaynağına ihtiyaçları var. Yılda bir yada 2 ürün geliştiren KOBİ’ler için bu oldukça maliyetli bir yatırım. MÜRGEMER’de hem bilgisayar altyapısı hem de yetişmiş insan kaynağımız var. Sanayici bize ihtiyacını anlatıyor. Biz de işin uzmanları, firmanın ve benim ekibimle birlikte ürünü geliştiriyoruz. İlk defa üniversite ile sanayi ve MÜRGEMER birlikte ürün geliştirecek." değerlendirmesinde bulundu.

Endüstriyel üretim yapan tüm firmaların ürün geliştirme uzmanına ihtiyaç duyduğunu belirten Hartomacıoğlu, şunları kaydetti:

"Drone da, buzdolabı da, sandalye de, mouse da, yazıcı da birer endüstriyel ürün. Üniversitelerin ilgili alanlarından mezun olduktan sonra bu eğitimleri tamamlamış bir ürün geliştirme uzmanı teknolojik bir ürün de bir tekstil makinesi de bir sağlık ürünü de geliştirebilir. Ürün geliştirme uzmanı, üretilebilme durumu, firmanın sermayesi, teknoloji uygunluğu, insan kaynağı, pazar ihtiyacı gibi unsurlarla ürün fikrini detaylı bir şekilde inceler.

Böylece firmanın ürün geliştirme performansı artıyor, zaman kaybı da önlenmiş oluyor. Ürünü üretmeden bütün çalışma koşullarında testlerini analizlerini MÜRGEMER’de yapıyoruz. Son aşamada 3D yazıcı ya da diğer üretim tesislerinde üretime geçiyoruz. Ancak üretimden önce burada bütün her şeyi bitiriyoruz. 12 ayda üreteceğiniz bir ürünü kullanılacak ürün geliştirme yöntem ve yaklaşımları ile daha kısa sürede geliştirebiliyorsunuz."