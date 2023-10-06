Müren balığı yem için balon balıklarına saldırdı

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ve öğrencileri geçtiğimiz günlerde Konyaaltı Sahili açıklarında akvaryumun deniz dibinden geçen borusunun çevresine dalış gerçekleştirdi. Boruyu sabitlemek için koyulan beton blokun altında müren balığıyla karşılaşan Gökoğlu, yanında getirdiği işgalci midyeleri kırıp zemine bıraktı. Saldırganlığı ve keskin dişleriyle bilinen müren balığı, kendisine sunulan ziyafeti geri çevirmeyerek yuvasından çıktı. Ürkek tavırlarla gelen müren balığı özellikle balon balığına saldırdığı ve yemi yediği anlar su altı kamerasıyla görüntülendi.

"Balon balıklarına saldırdı"

Yaklaşık 22 metreye dalış gerçekleştirdiklerini dile getiren Gökoğlu, “Bu boru deniz içinde yapay bir resif oluşturuyor. Her dalışımızda yoğun bir biyolojik çeşitlilik oluyor. Boruların sabit durması için ağırlık olarak konulan beton parçasının etrafında her türlü balık çeşidini bulabiliyoruz. Bizimle hareket eden balıklar var. Bizi görünce koşarak gelen çocuklar gibiler. Bu balıklarla birlikte bir de müren balığı gördük. Müren balığı gündüz değil genelde geçe çıkar. Gündüz mağara, taş ve boru içlerinde saklanırlar. İşgalci bir midyeyi kırıp yakınına koyduğumuz zaman müren balığı mağarasından çıktı. Orada da bir yem paylaşımı var. Orfoz yavrusuna müren balığı dokunmuyor, balon balıklarına saldırıyor ve yemi alıyor saklandığı yere giriyor” dedi.

"Kolay kolay dışarı çıkmazlar"

Müren balığının yılana benzediğini ve genelde karanlık taş kovuğu kaya altlarında yırtıcı bir canlı olduğunu aktaran Gökoğlu, “Ürkütücü bir görüntüsü var. Gece hareketlidirler, gündüz kolay kolay bulundukları karanlık yerden çıkmazlar. Gece avlanmaya çıkarlar. Sabittir, Müren devamlı aynı yerde olur."