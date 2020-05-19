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Sağlık

Mürdüm eriğinin mucizevi 7 faydası...

Magnezyum deposu olan mürdüm eriği, yaz aylarının vazgeçilmez meyvelerinden. Peki potasyum açısından da zengin olan mürdüm eriğinin sağlığa ne gibi faydaları bulunuyor? İşte mürdüm eriğinin inanılmaz faydaları...

Yeniakit Publisher
2020-05-19 05:43:00 -
Mürdüm eriğinin mucizevi 7 faydası...

Magnezyum ve potasyum açısından oldukça zengin olan mürdüm eriği, yaz aylarının vazgeçilmez meyvelerindendir. Kara erik olarak da adlandırılan mürdüm eriği, sağlığa birçok fayda sağlıyor. İşte mürdüm eriğinin sağlığa 7 mucizevi faydası...

- Mürdüm eriği, C vitamini açısından zengindir, bağışıklık sistemini güçlendirir.
- Tansiyon ve kalp hastalıklarına karşı oldukça etkilidir.
- Kan yapıcıdır, idrar sökücüdür.
- Metabolizmayı hızlandırır, kabızlığa yakalanmayı önler.
- Karaciğer ve böbrek hastalıklarına birebir gelmektedir.
- Sindirim sistemindeki parazitleri temizler.
- Romatizmal hastalıklara karşı son derece etkilidir.

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