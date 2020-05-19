Mürdüm eriğinin mucizevi 7 faydası...
Magnezyum deposu olan mürdüm eriği, yaz aylarının vazgeçilmez meyvelerinden. Peki potasyum açısından da zengin olan mürdüm eriğinin sağlığa ne gibi faydaları bulunuyor? İşte mürdüm eriğinin inanılmaz faydaları...
Magnezyum ve potasyum açısından oldukça zengin olan mürdüm eriği, yaz aylarının vazgeçilmez meyvelerindendir. Kara erik olarak da adlandırılan mürdüm eriği, sağlığa birçok fayda sağlıyor. İşte mürdüm eriğinin sağlığa 7 mucizevi faydası...
- Mürdüm eriği, C vitamini açısından zengindir, bağışıklık sistemini güçlendirir.
- Tansiyon ve kalp hastalıklarına karşı oldukça etkilidir.
- Kan yapıcıdır, idrar sökücüdür.
- Metabolizmayı hızlandırır, kabızlığa yakalanmayı önler.
- Karaciğer ve böbrek hastalıklarına birebir gelmektedir.
- Sindirim sistemindeki parazitleri temizler.
- Romatizmal hastalıklara karşı son derece etkilidir.