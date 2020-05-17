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Muratpaşa’nın mısırları yeşerdi

Antalya’da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın korona virüs salgının getirebileceği olası gıda krizine dikkat çekmek için belediye uhdesindeki boş arazileri tarlaya çevirip ekimine başladığı mısırlar topraktan çıkıp yüzünü gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 11:34:17 -
Muratpaşa’nın mısırları yeşerdi

Antalya’da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın korona virüs salgının getirebileceği olası gıda krizine dikkat çekmek için belediye uhdesindeki boş arazileri tarlaya çevirip ekimine başladığı mısırlar topraktan çıkıp yüzünü gösterdi.


Muratpaşa Belediyesi, pandemi haline gelen korona virüs salgının getirebileceği olası gıda sıkıntısına karşı belediye uhdesindeki 70 dönümlük alanı tarlaya çevirerek başlattığı mısır ekiminde, ürünler topraktan çıkmaya başladı.


Aralarında Antalya Ziraat Mühendisleri Odası, Antalya Ticaret Borsası, Antalya Ziraatçılar Deneği ve Antalya Ziraat Odası’nın da bulunduğu sivil toplum örgütleriyle birlikte başlatılan çalışmada tohumları Nisan ayının ilk günlerinde toprakla buluşurken çalışma Türkiye’de geniş yankı buldu. Tarım ve Orman Bakanlığı, belediyeler tarımsal üretimi destekleme için birçok destek paketleri, atıl arazilerinin üretimde değerlendirilmesi için teşvik programları açıkladı.


Belediye Başkanı Ümit Uysal, korona virüs salgının sosyo-ekonomik etkilerinin gün gün daha çok ortaya çıkmaya başladığını söyledi. Başkan Uysal, şunları söyledi:


“Türkiye’de bir farkındalık oluşturmak için Muratpaşa’dan tarımsal üretim hareketine başladık. ‘Antalya’nın kentleşmesini neredeyse tamamlamış, nüfus yoğunluğu en yüksek ilçesine, Muratpaşa’mıza mı düşer bu görev? Evet, bize düşer’ diyerek en ufak bir tereddüt yaşamadan adım attık. Proje, geldiğimiz noktada Türkiye’de de belli bir karşılık buldu. Ektiğimiz tohumların da toprağı yarıp çıkması da şu zor günlerde bizim bir nebze olsun gülümsememizi sağladı.”

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