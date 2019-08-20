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Muratpaşalı çocuklar barış için şarkılar söyleyecek

Muratpaşa Belediyesi, kreşleri, destek eğitim kurs merkezleri ve gençlik merkezinden tüm çocuklarıyla birlikte 1 Eylül Dünya Barış Günü’nü kutlayacak.

20 Ağustos 2019 Salı 11:24
Muratpaşalı çocuklar barış için şarkılar söyleyecek

Muratpaşa Belediyesi, kreşleri, destek eğitim kurs merkezleri ve gençlik merkezinden tüm çocuklarıyla birlikte 1 Eylül Dünya Barış Günü’nü kutlayacak. Muratpaşa Belediyesi Gençlik Orkestrası’nın İngilizce, Türkiye ve Rusça seslendirilecek aranjman şarkılarla sahne alacağı kutlamalar, Ziya Gökalp Kent Parkı’nda gerçekleştirilecek.


Muratpaşa Belediyesi, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nü tüm çocuklarıyla birlikte söyleyeceği şarkılarla kutlayacak. Muratpaşa Belediyesi Gençlik Orkestrası’nın sahne alacağı kutlamalar 1 Eylül Pazar Ziya Gökalp Kent Parkı’nda başlayacak. Kutlamalara Muratpaşa Belediyesi’nin bugün sayıları 5 olan kreşlerinden, Ermenek, Zeytinköy ve Memurevleri mahallelerinde bulunan destek eğitim kurs merkezleri ve Gençlik Merkezi’nden çocuklar ve gençler katılacak.


1 Eylül Dünya Barış Günü’nde sahne alacak Muratpaşa Belediyesi Gençlik Orkestrası da Değirmenönü Kültür ve Sanat Merkezi’nde bu özel konser için provalarına başladı. Şef Furkan Üstündağ yönetimindeki gençlik orkestrası, Dünya Barış Günü’nde bir çok dilde seslendirilmiş aranjman parçalardan oluşan bir repertuar üzerine çalışıyor. Solist olarak Lüba Öz’ün sahne alacağı konserde Türkçeye ‘Kim ne derse desin’ adıyla aranje edilen ve Ajda Pekkan’ın seslendirdiği Sway, ‘Bu ne biçim hayat’ olarak bilinen Those were the days, yine bir Ajda Pekkan klasiği olan I will survive’dan aranje edilen ‘Bambaşka biri’ gibi şarkılar seslendirilecek. Konserde solist Öz, aranje şarkıları Türkçe, İngilizce ve Rusça söyleyecek. Konser, tüm Muratpaşalı çocukların hep birlikte İzmir Marşı’nın seslendirmesiyle sona erecek.


Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türkiye’nin de parçası olduğu coğrafyada tüm olumsuzluklara rağmen barış damarının çok güçlü attığını söyledi. Dünya barışına katkı koyan insanların yaşadığı bir coğrafyada bulunduklarını belirten Başkan Uysal,“Bizim coğrafyamızdan barışa katkı koyan en büyük insan ‘Yurtta sulh dünyada sulh’ diyen Mustafa Kemal Atatürk’tür. Yunus Emre, Mevlana, Hacı Bektaş Veli gibi değerlerimiz dünya barışına katkı sunmuştur” diye konuştu.


Muratpaşa’da coğrafyaya kök salmış böylesine güçlü bir insan sevgisini takip etmeyi ve yaşatmayı büyük bir görev olarak gördüklerini belirten Uysal, “Yine anlamlı bir günde, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde, Muratpaşa’dan tüm çocuklarımızla birlikte coğrafyamızda ve dünyamızda yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen yan yana, omuz omuza olacağız. Tüm komşularımızı da bu etkinliğin parçası olmak, birlikte şarkılar söylemek için etkinliğimize bekliyoruz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 11:24
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