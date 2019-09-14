0553 313 94 23

Muratpaşa’da ders zili çalıyor

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediyenin destek eğitim kurs merkezleri ve Muratpaşa Gençlik Merkezi’nde (MURGEM) bin 308 öğrenci için pazartesi günü ilk ders zilinin çalacağını söyledi.

14 Eylül 2019 Cumartesi 10:37
Muratpaşa’da ders zili çalıyor

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediyenin destek eğitim kurs merkezleri ve Muratpaşa Gençlik Merkezi’nde (MURGEM) bin 308 öğrenci için pazartesi günü ilk ders zilinin çalacağını söyledi.


Muratpaşa Belediyesi’nin Zeytinköy, Ermenek ve Memurevleri mahallelerinde 3 destek eğitim kurs merkezi bulunuyor. Yeni eğitim ve öğretim yılı için Ermenek’te bulunan merkeze 66 öğrenci kayıt yaptırırken, Memurevleri destek eğitim kurs merkezine 192 ve Zeytinköy’e 240 öğrenci kaydı yapıldı. Birinci sınıflar hariç ilk ve ortaokul öğrencilinin kabul edildiği merkezlerde 2’inci sınıflara 2’şer saatlik matematik ve Türkçe, birer saatlik İngilizce ve okumadan oluşan bir program uygulanıyor. 3’üncü sınıflarda bu programa 2 saatlik fen bilgisi dersi eklenirken 4’üncü sınıflarda bir saatlik sosyal bilgiler dersi de haftalık programda yer alıyor. 5’inci sınıflarda haftalık 10 saatlik destek programı uygulanırken 6’nci ve 7’inci sınıflar için 11 saatlik bir program öngörülüyor. Liselere Geçiş Sınavı’na girecek olan 8’inci sınıf öğrencileri ise haftalık 14 saatlik bir programa tabi tutuluyor. 8’inci sınıflar, matematik, Türkçe, fen ve sosyal bilgiler derslerinden 3’er, İngilizceden ise 2 saat ders alıyor. Ders programlarını yanı sıra öğrencilerini sosyal ve kültürel gelişimini desteklemek için yıl boyu birbirinden farklı etkinliklerin de düzenlendiği destek eğitim kurs merkezleri, bu yıl robotik ve kodlama derslerini ise Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinde kurulacak Teknoloji Eğitim Merkezinde yapacak.



MURGEM’e 810 kayıt


Gençlere, eğitimde fırsat eşitliği sunmak ve sosyo-kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla hizmete açılan MURGEM’e ise bu yıl 810 öğrenci kayıt yaptırdı. 2015-2016 eğitim ve öğretim yılında kapıları açan ve 4 dönem içinde 2 binden fazla gencin üniversite hayalini gerçeğe dönüştüren MURGEM’de bu eğitim döneminde hedef yüzde 94.3’lük YKS başarısının üzerine çıkmak.


Başkan Uysal, kreşleri, ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik destek eğitim kursları, üniversiteye hazırlık kursları ve öğrencilere sağladığı eğitim yardımı ve barınma imkanlarıyla Muratpaşa’nın en büyük eğitim kurumunun Muratpaşa Belediyesi olduğunu söyledi. Muratpaşa’nın eğitim kurumlarına yeni eğitim yılında ilkokuldan liseye bin 868 öğrencinin kayıt yaptırdığını belirten Uysal, "Belediye olarak eğitimde fırsat eşitliğini sağlamaya çalışıyoruz. Tüm öğrencilerimize, velilerimize ve öğretmenlerimize başarılı ve ayrıca hayal edip ürettikleri, umut ve dayanışma içinde bir okul yılı dilerim” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 10:37
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye Rallisi dünyaca ünlü pilotları zorladı
    1. Türkiye Rallisi dünyaca ünlü pilotları..
    2. İHA Erzincan Bölge Müdürü Akbuğa,..
    3. Kırıp dökmenin serbest olduğu "stres..
    4. Ahmet Hakan’dan kabine revizyonu..
    5. Otomotiv Sanayii Derneği, Ocak-Ağustos..
    6. Böyle transfer görülmedi! Bir çuval..
    7. Gaziantep, Yavuz Bingöl’le coştu
    8. "Yetenek taramalarını zeka testine..
    9. "Türkiye'nin geleceği holdinglerde..
    10. Trabzon Yatırım Adası’yla 15 bin..
    11. 2500 yıllık Altın Elbiseli Adam..
    12. Gazeteci-Yazar Saymaz, Bayraklı..
    13. Simav Belediyesinden aşure ikramı
    14. Merkez bekleneni yaptı! Gözler şimdi..
    15. Sinop’un meşhur Erfelek kestanesi..
    16. Cammu Keşmir'de kalp krizi vakaları..
    17. Teknoloji Alanı Önceliklendirme..
    18. Özel Çocuklar Yaz Spor Okulu Kapanış..
    19. Öğretmenden örnek davranış
    20. Dünyada her 5 saniyede 1 kişi..
    21. Genç tekvandocunun hedefi Avrupa..
    22. Kişisel verilerin korunmasına yönelik..
    23. FETÖ soruşturması kapsamında astsubay..
    24. MİT tırlarını durdurup "kral benim"..
    25. Lopes-Poulain ikilisi coştu
    26. Sezikli: "Bilinçsiz vitamin kullanımı..
    27. Yatırımcı rehberi (10)
    28. Yatırımcı rehberi (9)
    29. Yatırımcı rehberi (7)
    30. Yatırımcı rehberi (8)
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    Karamollaoğlu, Erdoğan’a neler anlattı? İşte detaylar!
    Karamollaoğlu, Erdoğan’a neler anlattı? İşte detaylar!
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?

    Günün Karikatürü

    14 Eylül 2019
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”