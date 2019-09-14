Muratpaşa’da ders zili çalıyor

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediyenin destek eğitim kurs merkezleri ve Muratpaşa Gençlik Merkezi’nde (MURGEM) bin 308 öğrenci için pazartesi günü ilk ders zilinin çalacağını söyledi.

Muratpaşa Belediyesi’nin Zeytinköy, Ermenek ve Memurevleri mahallelerinde 3 destek eğitim kurs merkezi bulunuyor. Yeni eğitim ve öğretim yılı için Ermenek’te bulunan merkeze 66 öğrenci kayıt yaptırırken, Memurevleri destek eğitim kurs merkezine 192 ve Zeytinköy’e 240 öğrenci kaydı yapıldı. Birinci sınıflar hariç ilk ve ortaokul öğrencilinin kabul edildiği merkezlerde 2’inci sınıflara 2’şer saatlik matematik ve Türkçe, birer saatlik İngilizce ve okumadan oluşan bir program uygulanıyor. 3’üncü sınıflarda bu programa 2 saatlik fen bilgisi dersi eklenirken 4’üncü sınıflarda bir saatlik sosyal bilgiler dersi de haftalık programda yer alıyor. 5’inci sınıflarda haftalık 10 saatlik destek programı uygulanırken 6’nci ve 7’inci sınıflar için 11 saatlik bir program öngörülüyor. Liselere Geçiş Sınavı’na girecek olan 8’inci sınıf öğrencileri ise haftalık 14 saatlik bir programa tabi tutuluyor. 8’inci sınıflar, matematik, Türkçe, fen ve sosyal bilgiler derslerinden 3’er, İngilizceden ise 2 saat ders alıyor. Ders programlarını yanı sıra öğrencilerini sosyal ve kültürel gelişimini desteklemek için yıl boyu birbirinden farklı etkinliklerin de düzenlendiği destek eğitim kurs merkezleri, bu yıl robotik ve kodlama derslerini ise Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinde kurulacak Teknoloji Eğitim Merkezinde yapacak.

MURGEM’e 810 kayıt

Gençlere, eğitimde fırsat eşitliği sunmak ve sosyo-kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla hizmete açılan MURGEM’e ise bu yıl 810 öğrenci kayıt yaptırdı. 2015-2016 eğitim ve öğretim yılında kapıları açan ve 4 dönem içinde 2 binden fazla gencin üniversite hayalini gerçeğe dönüştüren MURGEM’de bu eğitim döneminde hedef yüzde 94.3’lük YKS başarısının üzerine çıkmak.

Başkan Uysal, kreşleri, ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik destek eğitim kursları, üniversiteye hazırlık kursları ve öğrencilere sağladığı eğitim yardımı ve barınma imkanlarıyla Muratpaşa’nın en büyük eğitim kurumunun Muratpaşa Belediyesi olduğunu söyledi. Muratpaşa’nın eğitim kurumlarına yeni eğitim yılında ilkokuldan liseye bin 868 öğrencinin kayıt yaptırdığını belirten Uysal, "Belediye olarak eğitimde fırsat eşitliğini sağlamaya çalışıyoruz. Tüm öğrencilerimize, velilerimize ve öğretmenlerimize başarılı ve ayrıca hayal edip ürettikleri, umut ve dayanışma içinde bir okul yılı dilerim” dedi.