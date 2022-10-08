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Spor Murat Yıldırım müjdeyi duyurdu!
Spor

Murat Yıldırım müjdeyi duyurdu!

Ünlü oyuncu Murat Yıldırım, ilk kez baba olma duygusunu tattı. Faslı Iman Elbani'yle 2016'da evlenen başarılı oyuncu Murat Yıldırım, kız bebeğini kucağına aldı. Anne-baba olmanın keyfini çıkaran ünlü çiftten İman Elbanı, Murat Yıldırım'la fotoğraf paylaşarak kızlarına verdikleri ismi de takipçileriyle paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-10-08 15:41:00 -
Murat Yıldırım müjdeyi duyurdu!

Ünlü oyuncu Murat Yıldırım, ilk kez baba olma duygusunu tattı. Faslı Iman Elbani'yle 2016'da evlenen başarılı oyuncu Murat Yıldırım, kız bebeğini kucağına aldı. Anne-baba olmanın keyfini çıkaran ünlü çiftten İman Elbanı, Murat Yıldırım'la fotoğraf paylaşarak kızlarına verdikleri ismi de takipçileriyle paylaştı.
2016'da Faslı İman Elbani'yle hayatını birleştiren yakışıklı oyuncu Murat Yıldırım, ilk kez baba oldu. Ünlü çiftin 6 yıldır beklediği hayali gerçek oldu. Baba olmanın sevincini yaşayan ünlü isim, sosyal medyadan duygularını paylaştı.

Teşkilat dizisinde rol alan Murat Yıldırım, sevincini paylaştığı sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Hepinize çok teşekkür ederim… Çok uzun zamandır dua ettiniz, iyi dileklerde bulundunuz. Sonunda kızımız Miray dünyaya geldi… Çok mutluyuz"

İman-Murat Yıldırım çiftinin bebeklerinin cinsiyeti ve ismi de hayranları tarafından çokça araştırılıyor ve merak ediliyordu. Çift, paylaşımlarıyla takipçilerinin merakını da gidermiş oldu. Ünlü çift kızlarına Miray adını verdi.

Murat Yıldırım kimdir?

13 Nisan 1979 Konya doğumlu olan Murat Yıldırım'ın anne ve babası Mardinlidir. Ailesi Kürt ve Arap kökenlidir. Yıldırım, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden sekizinci senesinde mezun oldu.

20 Haziran 2008'de Fırtına dizisinin setinde tanıştığı Burçin Terzioğlu ile evlendi. 30 Haziran 2014'te ise boşandılar. Londra'da tanıştığı Faslı oyuncu İman Elbani ile 13 Kasım 2016'da Adana'da aile arasında gerçekleşen sade bir törenle evlendi. Kız istemek için Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan'ı devreye sokmuştur. Cumhurbaşkanı da düğün hediyesi olarak bir Kuran göndermiştir.

Iman Elbani kimdir?

Faslı olan İman Elbani 1987 yılında doğdu. 2008 yılında Fas’ta güzellik yarışmasına katıldı ve yarışmada güzellik kraliçesi seçildi. Aynı yıl düzenlenen Miss Arab World yarışmasında da birinci oldu. Elbani, Londra’da eğitim aldı. Eğitimi boyuncu Mısır'da ve Fas'ta birçok dizi ve reklam projesinde yer aldı.

Murat Yıldırım ve İman Elbani çifti 2016’da evlendi.

 

 

 

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