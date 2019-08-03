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Murat Yazıcı kimdir? Ekrem İmamoğluİBB Genel Sekreter Yardımcı Murat Yazıcı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İBB atamaları devam ediyor. Zabıta, Mezarlıklar, Gıda ve Muhtarlıklardan sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığına Murat Yazıcı’yı atadı. Peki Murat Yazıcı kimdir? Murat Yazıcı hangi görevlerde bulundu?

03 Ağustos 2019 Cumartesi 15:47
Murat Yazıcı kimdir? Ekrem İmamoğluİBB Genel Sekreter Yardımcı Murat Yazıcı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İBB atamaları devam ediyor. Genel Sekreter Yardımcılığına Murat Yazıcı’yı atadı. Peki Murat Yazıcı kimdir? Murat Yazıcı hangi görevlerde bulundu? 

Murat Yazıcı kimdir?

Doğum Yeri/Yılı  : ÇAYKARA/TRABZON/1977 

Medeni Durumu : EVLİ, 1 ÇOCUK BABASI

Öğrenim Durumu 

Lisans  :(1998)-İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 

Yüksek Lisans  :(2008)-TÜRKİYE VE ORTADOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ UZMANLIĞI-TEZ KONUSU: “TÜRKİYE’DE KAMU İHALE UYGULAMALARI VE UYGULAYICILARDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR 

Bulunduğu Görevler 

- BAŞBAKANLIK-SATINALMA MEMURU 

- BAŞBAKANLIK TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI BAŞKANLIĞI-ŞUBE MÜDÜRÜ 

- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İNŞAAT VE EMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI-ŞUBE MÜDÜRÜ

- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI-DAİRE BAŞKAN V. 

- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI EMEKLİLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANI

- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI-DAİRE BAŞKANI 

- EMEK İNŞAAT A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI

- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI

Proje ve Çalışmalar: 

- STRATEJİK YÖNETİM (TÜBİTAK-TÜSSİDE) 

- “TÜRKİYE'DE KAMU MALİ YÖNETİM VE KONTROL SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ” PROJESİ (İÇ KONTROL SEMİNERİ) (MALİYE BAKANLIĞI- BİRLEŞİK KRALLIK SAYIŞTAYI) 

- “TÜRKİYE'DE KAMU MALİ YÖNETİM VE KONTROL SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ” PROJESİ II NO'LU EĞİTİM BİLEŞENİ (İÇ KONTROL) (MALİYE BAKANLIĞI- BİRLEŞİK KRALLIK SAYIŞTAYI) 

- BAŞBAKANLIK (2011-2015) STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI 

- BAŞBAKANLIK İÇ KONTROL ÇALIŞMA GRUBU

Aldığı Eğitimler: 

-  KAMU İHALE MEVZUATI EĞİTİMİ (KAMU İHALE KURUMU-MALİYE BAKANLIĞI) 

- KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU EĞİTİMİ (MALİYE BAKANLIĞI) 

- KAMU PERSONELİ YÖNETİM TEKNİKLERİ SEMİNERİ (ÇİN HALK CUMHURİYETİ PERSONEL BAKANLIĞI). 

 

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 15:47
  1. İstanbul
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