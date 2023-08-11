Murat Ülker: Keriz silkelemek isteyenlere dikkat!

İş adamı Murat Ülker’in photoshop uygulamasıyla yüzü kullanılarak oluşturulan gözaltı fotoğrafı sosyal medyada yayıldı. Murat Ülker’in gözaltına alındığı iddiası kısa sürede sosyal mecralarda konuşulmaya başladı. Bu yalan bilgilere karşı ünlü iş adamı Ülker sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklamada bulundu.

“Takipçilerim keriz değildir”

Tık tuzağına karşı uyaran Ülker, “Keriz silkelemek isteyenlere dikkat!” başlığıyla paylaştığı açıklamada fotoğrafın sahte ve gerçek hallerini gösterdi. Ülker açıklamasında “Dijitalde hepimizin iletişimde olabilmesi, paylaşımların yayılım gücü iyi güzel de bir de madalyonun öteki yüzü var… Dolandırıcılar şimdilerde oldukça kötü fotoşoplarla, aslı astarı olmayan sahte paylaşımlarla, hayatımda hiç yapmadığım güya yapılmış röportajlarla keriz silkelemeye çalışıyorlar. Takipçilerim keriz değildir, bunlara inanmaz diye düşünüyorum ama yeri gelmişken de bir uyarayım dedim.

Gerçek olmadığı çok aşikar ama ne olur ne olmaz, boşluğunuza denk gelir eder, sakın tıklayıp paranızı kaptırmayın, dikkat edin! Yeni nesil dijital dünyanın da olayı bu demek ki, hırsız kuyuya taş atıyor… Neyse ben de bu vesileyle teyit sitelerini öğrendim” ifadelerini kullandı.