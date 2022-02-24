Süper Lig takımlarından Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak, flaş bir röportaj verdi. Başkan Sancak, takımın yıldız oyuncularından Yunus Akgün'ün, Galatasaray maçındaki performansına ilişkin çarpıcı bir anekdot anlattı. İşte o çarpıcı açıklamalar...

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak’tan olay açıklamalar! Yunus Akgün’e iki tane tokat attım

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak, Sabah Gazetesi'ne çarpıcı bir röportaj verdi. Başkan Sancak, Yunus Akgün'den, Mario Balotelli'ye kadar birçok konuda önemli açıklamalar yaptı.

26 yıl sonra gelen bir buluşma. Çıkmak mı zor? Düşmemek mi?

Adana Demirspor 1940'da demiryolu işçilerinin kurduğu bir kulüp. Süper Lig'de olduğu dönemlerde iyi işler de yapmış. Tabi düştükten sonra çıkmak da kolay olmuyor. Çoğu finallerden yarı finallerden dönmüş bir takım. 26 yıl boyunca hiç çıkamadı. Benim dönemimde de 2 sene 1 final oynadık, 1 yarı final oynadık biz de çıkamadık. 3.sene çıktık. Efsane geri döndü demek iddialı olur. Ben şampiyon olduğumuz gün İzmir'de söylemiştim. Önce bir kalıcı olmaya geldik. 26 yıl nasıl çıkamadıysak düşmemeyi de öğrenmemiz lazım.

"BENDEN OYUNCU ALMAK KOLAY DEĞİL"

4-5 futbolcumuza hem yurt içinden hem yurtdışından teklifler vardı. Transfer zamanı çok şanslı olduk. Balotelli'ye bonservis ödemedik. Şu anda 6-7 milyon Euro bonservis verenler var. Diğer taraftan Assambalonga var. Herhalde bunu bırakmaya kalksak 2-3 milyon Euro'da ona da verirler. Samet Akaydın var biliyorsunuz. Tayyip Talha var yurtdışından bir kulüp ciddi şekilde istiyor. Benden oyuncu almak o kadar kolay değil. Bir yabancıya ederini veriyorsan, bu yerli diye vermiyorsan ben müdahale ederim öyle şeylere.

"YUNUS'A İKİ TANE BABACAN TOKAT ATIM KENDİNE GELDİ"

Başakşehir maçında 1-0 öndeyken Gökhan İnler'in bir hatasıyla kaybettik. Futbolcular bir kulüpten alıyorsak o kulübe karşı forma giymesini doğru bulmuyorum. Etkileniyorlar. Yunus Akgün de G.Saray maçında ilk yarıda sahada yoktu. Devre arasında onu kendine getirmek için benim babacan tavrımı bilirler. Şöyle iki tane tokat attım, dedim ki 'Hayırdır Fatih Terim seni seyrediyor diye korkarak mı oynamıyorsun" dedim. "Çık adam gibi oyna. Senin paranı burası veriyor. Buradan ekmek yiyorsun" dedim. Ondan sonra çıktı 2 tane gol attı. Etkileniyorlar doğal olarak. Orada kötü niyet aramamak lazım. Volkan Şen'de de Erkan Zengin'de de bunu yaşadık.

"BALOTELLI ADANA'YI GÖRMEDEN İMZA ATTI"

"Balotelli gündeme gelince o deli, sıkıntılı, başımıza iş almayalım dediler. Ama ben hallederim, delileri severim dedim. Bir dünya yıldızını, Türkiye'ye getirmek, hele hele Adana'ya getirmek çok önemli bir olaydı. Mario, Adana'yı görmeden İstanbul'da imza atı. Bu dünya yıldızı bir futbolcu için kolay iş değil. Önce İstanbul'a davet ettik. Oturduk detayları konuştuk. Balotelli'nin menajeri bizden transferin yüzde 20'sini istedi. Daha sonra Balotelli kendisi bize gelmek isteyince yüzde 10 menajerlik ücreti ödedik. O da 900 bin Euro. 3 milyon 600 bin Euro'dan 900 bin Euro vermiş olduk. Balotelli bizi sevdi saydı. Biz de onu sevdik, saydık. Şimdi Adana'da ikinci baharını yaşıyor. Balotelli öncesi Erkan Zengin, İsveç Milli Takımı'nda beraber oynadığı arkadaşı İbrahimovic'in bize transferi için görüştü. Ama olmadı..."