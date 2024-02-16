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Spor Murat Sancak'a verilen ceza dudak uçuklattı
Spor

Murat Sancak'a verilen ceza dudak uçuklattı

Yeniakit Publisher
2024-02-16 09:47:00 -
Murat Sancak'a verilen ceza dudak uçuklattı

PFDK'nın, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'a verdiği ceza ağızları açık bıraktı. PFDK, Murat Sancak'a; hakaret, sportmenliğe aykırı hareket, hakemlerle ilgili açıklamalar ve sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle 5 ay 12 gün hak mahrumiyeti ve toplamda 1 milyon 78 bin TL para cezası verdi.

PFDK, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'a 5 ay 12 gün hak mahrumiyetinin yanı sıra toplam 1 milyon 78 bin lira para cezası verdi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Sancak'a, müsabaka hakemine ve temsilcisine yönelik sportmenliğe aykırı hareketlerinden toplam 42 gün hak mahrumiyeti ve 200 bin lira, hakem soyunma odası koridorlarında hakeme yönelik eylemleri nedeniyle 4 ay hak mahrumiyeti ve 400 bin lira, medyaya yaptığı açıklamaları sebebiyle 400 bin lira, akredite edilmediği alanlarda bulunduğu için de 78 bin lira para cezası verildi.

Adana Demirspor taraftarlarının neden olduğu olaylar nedeniyle kulübe 168 bin lira ceza kesilirken, yönetici Metin Korkmaz da 78 bin lira ile cezalandırıldı.

İşte Sancak'ın ceza almasının nedenleri;

  • Hakemlere soyunma odası koridorlarında hakaret
  • Maçın devre arasında hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareket
  • Temsilciye yönelik sportmenliğe aykırı hareket
  • Hakemlerle ilgili açıklamalar
  • Sosyal medyada hakemlerle ilgili paylaşımlar
  • Akredite edilmediği alanlarda bulunma

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