Murat Sancak gözden çıkartmıştı! Onyekuru'nun Galatasaray montlu paylaşımının nedeni ortaya çıktı
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın, Galatasaray maçından sonra rakip futbolcularla samimi görüntüler veren Onyekuru'nun biletini kesmesinin ardından sarı kırmızılı formasıyla paylaşım yapan Nijeryalı yıldız hakkında flaş bir iddia gündeme geldi.
Sarı kırmızılıların eski yıldızı Henry Onyekuru, sosyal medya hesabından Galatasaray montlu fotoğrafını yayınladı.
Sarı-kırmızılı taraftarlar bu paylaşımı transfer iması olarak yorumladı.
Galatasaray'a önerildiği öğrenildi!
Süper Lig takımlarından Adana Demirspor'da kiralık oynayan Nijeryalı oyuncunun G.Saray'a önerildiği ortaya çıktı.
25 yaşındaki oyuncu için teknik heyetin raporu bekleniyor. Bu sezon 27 maçta 7 gol ve 2 asistle oynayan Onyekuru, G.Saray'a olan sevgisini her fırsatta dile getiriyordu. Onyekuru son olarak Galatasaray maçından sonra takımı Adana Demirspor mağlup olmasına karşın, sarı kırmızılı futbolcularla güle oynaya fotoğraf çekmiş, bu hareketi kulübünde tepkilere sebep olmuştu.
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Yeni sezonda Galatasaray'da oynaması beklenen Onyekuru'nun kariyeri!
Nijeryalı yıldız kariyerinde KAS Eupen, Everton, Anderlecht, Galatasaray, Monaco ve Olympiakos gibi takımlarda forma giydi.
Sarı-kırmızılılarda kiralık 3 sezon geçiren Onyekuru, çıktığı 71 müsabakada 22 gole imzasını atarken 12 de asist yaptı.
Bonservisi Olympiakos'ta bulunan genç kanat oyuncusunun sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. Henry Onyekuru'nun güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro...
Kaynak: Fotomaç