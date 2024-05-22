Murat Pınar sözde hayvanseverlere sordu! 'Daha kaç Mahra hayattan kopmalı?'

Taha Emre Özdemir Ankara

Uzun yıllardır ülke gündemini meşgul eden başıboş köpek sorunu, hazırlanan yasa tasarısıyla çözüme kavuşturulacak. AK Partili yetkililerden edinilen bilgiye göre; ABD, Fransa, Romanya ve İtalya'nın da aralarında olduğu birçok ülkede uygulanan "uyutma" yöntemi sorunla mücadelede formüller arasına alınacak.

Sahiplendirilen hayvanlar takip edilecek!

Hazırlanan yasa tasarısına göre, her belediye, barınaklarındaki kapasite kadar köpeğin fotoğraflarını çekerek internet sitesinde sahiplendirme ilanı yayınlayacak. Her bir köpeğin sahiplenilmesi için 30 gün beklenecek. 30 gün sonunda sahiplenilmeyen köpekler enjeksiyon ile acısız şekilde uyutulacak. Öte yandan sahiplenilen sokak köpeklerinin takibi yapılacak. Sahiplendirilen hayvanların üzerine çip takılması suretiyle, hayvanları sahiplenen kişilerin denetlenmesini sağlayacak.

Tasarı sözde hayvanseverlerin hedefinde!

Başıboş sokak köpeklerinin saldırıları sonucu sadece onlarca kişi hayatını kaybetti. Başıboş köpekler öte yandan birçok trafik kazasına sebep olurken, çoğunluğu çocuk ve yaşlılardan oluşan yüzlerce kişiyi de yaraladı. Sözde hayvanseverler geçmiş yıllarda olduğu gibi ilgili yasa tasarısını yine hedefe koydu.

Aklı selimle sorunun çözümüne engel olmak isteyenlere tepki Güvenli Sokaklar Derneği Başkanı Murat Pınar'dan geldi. Pınar, kedi Eros'a da yapılan şiddeti asla kabul etmediklerini belirtti ama başıboş köpeklerin saldırısında vefat eden 9 yaşındaki kızı Mahra Melin Pınar'ın "kedi Eros" kadar gündem olmadığını söyledi. Sözde hayvanseverlere vicdanlı olma çağrısında bulunan acılı baba Murat Pınar, "Kaç Mahra'nın daha hayattan kopması gerekiyor?" diye sordu.

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'Sokaklara rastgele yem bırakmak hayvanseverlik değildir'

Pınar, Güvenli Sokaklar Derneği olarak, başıboş köpek sorununun çözümü için önerilerini Yeni Akit'e anlattı.

"Tüm başıboş köpekler hızla toplanıp dişi-erkek olarak ayrı alanlara konulmalıdır. Böylece kısırlaştırma maliyetine katlanmak zorunda kalınmaz." diyen Murat Pınar, "Hayvan derneklerine bağış toplama hakkı verilmesi karşılığında mutlaka barınak zorunluluğu getirilmelidir. Kendisine ‘hayvan derneği’ diyen tüm yapılar köpek barınağı kurup sorumluluk alarak çözümün bir parçası olabilirler. Sokaklara rastgele yem veya yemek artığı bırakmak hayvanseverlik değildir. Hayvanseverler de bu barınaklarda gönüllü olabilirler." ifadelerini kullandı.

Murat Pınar, yasa tasarısıyla hayata geçirilecek olan "uyutma" yöntemini desteklediklerini vurgulayarak, sözlerine şöyle devam etti:

“Belediyelere yasal olarak hasta, saldırgan, engelli, bakımı zor hayvanları sahiplendirme olmazsa açıkça uyutma yetkisi tanımlanmalıdır. Sorunun tekrarlanmaması için belediyelerin popülasyonla mücadele amaçlı uyutma yetkisi olmalıdır.

Mevcut popülasyondan sonraki dönem için bir daha ülkemizde bu sorunun tekrarlanmaması adına sıfır başıboş köpek politikası uygulanmalıdır. Bu kapsamda sokakta başıboş köpek şikâyeti geldiği an belediyeler köpeği almalı, bakımlarını yapmalı, belediyenin veya hayvan derneklerinin barınaklarına köpeği yönlendirmelidir. Bu aşamada köpek mutlaka sahiplendirilmeye çalışılmalıdır.”