Murat Özer: Yuvarlanan masa değil yuvarlanan tekerlek

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Aralarında CHP, İP, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek ve DEVA Partisi’nin bulunduğu 6 siyasi parti genel başkanının Ankara'da yuvarlak masa etrafında toplanmasına Gazeteci Murat Özer'den farklı bir yorum geldi. Özer; "Oturma düzeninin ne olacağı büyük bir krize dönüşünce nihayet masanın “yuvarlak” olmasında karar kıldılar. Fakat daha şimdiden uçurumdan aşağı yuvarlanan bir tekerleğe benzeyen bu masa oldukça dağınık" dedi.

Özer'in yorumları şöyle:

"Aylar süren gizli/açık görüşmeler ve pazarlıklar sonunda 6 muhalefet lideri bir masa etrafında toplanmaya karar verdi. Oturma düzenin ne olacağı büyük bir krize dönüşünce nihayet masanın “yuvarlak” olmasında karar kıldılar. Fakat daha şimdiden uçurumdan aşağı yuvarlanan bir tekerleğe benzeyen bu masa oldukça dağınık.

Örtüsü, yemek artıklarıyla kirli, bulaşıkları ise kimin toplayacağı meçhul. Dağları aşan egosu yüzünden AK Parti’de kendisine kapının gösterildiği Davutoğlu’nun CHP’den istediği 20 milletvekili Kılıçdaroğlu’ndan önce Karamollaoğlu’nu öfkelendirdi. Sonuçta kendisi geçen seçimlerde CHP’ye sadece iki milletvekilliğini kabul ettirebilmişti. Henüz seçimlere girip, endamını sergilememiş Davutoğlu’na ne oluyordu?.."

"HDP'ye cansuyu"

"HDP’nin masada olması gerektiğini dillendiren Babacan’ın duruşu ise bir başka temel sorun. Eğer HDP ittifaka dâhil edilemezse seçimlerde hiçbir şanslarının kalmayacağını bilen İP bunu kendi seçmenine nasıl izah edecek?

İster masada, ister kapının yanındaki sandalyede otursun, HDP’nin dâhil olduğu bir ittifakın “PKK destekli” olduğu gerçeği gizlenemeyecek. Bu durumda Ümit Özdağ, Yusuf Halaçoğlu ve İsmail Koncuk gibi milliyetçi isimleri kapının önüne koyan Akşener sayesinde PKK ilişkisi yüzünden kapatılmak üzere olan HDP’lilere can suyu verilecek."