Murat Övüç rezilliği tüm hızıyla sürüyor! Bıktık bunlardan artık...

Sosyal medya fenomeni adı altında şarkıcılık yapan Murat Övüç rezilliği tüm hızıyla sürüyor. Kadınlar matinesine giden ve saçma sapan giyimleriyle gençliği zehirleyen bu zevatın hareketleri yine maalesef çok konuşuldu!

Şarkıcı Murat Övüç, 2020 yılında İzmir depreminin ardından saçlarını boyadığı bir video paylaşmış ve eleştirilmişti. Daha sonra kendisine gelen eleştirilere ‘şu beyinsiz halktan çok sıkıldım’, ‘cahil halk’ , ‘sizle aynı ülkede nefes almak istemiyorum’ şeklinde cümleler söylediği için ‘Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama’ suçundan yargılanmaya başlamıştı.

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Övüç gittiği bir matinede kabarık mavi bir elbise giydi. Yanlışlıkla elbisesine bakan güvenliğe ters bakan fenomenin o anları gündemdeyken Övüç kendi elbisesine basarak düştü.

Elbisesinin kuyruğuna basarak kendini yerde bulan fenomen sosyal medyada dalga konusu oldu.