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Gündem Murat Övüç önce tokatlandı sonra yalvardı
Gündem

Murat Övüç önce tokatlandı sonra yalvardı

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar nedeniyle birçok kesimin tepkisini çeken Murat Övüç, Marmaris'ta bir vatandaş tarafından dövüldü.

Yeniakit Publisher
2020-08-30 17:14:00 -

Son dönemde gerek yaşantısı gerekse paylaşımları nedeniyle toplum içerisinde ailenin ahlaki yapısını hedef alan ve genç yaştaki insanlara yönelik kötü örnek teşkil eden Murat Övüç isimli şahıs, Marmaris’te tatil yaptığı sırada bir kişinin saldırısına uğradı.

Geçtiğimiz günlerde kokuş mahalle denilen magazin camiasında Yeşil Salkım ile yaşadığı tartışmada küfürler savuran Murat Övüç, Muğla’da bir tatil mekanında bir kişi tarafından dövüldü.
Tokat yiyen Murat Övüç, karşısındaki adama ‘Annem ölsün demedim. O benim ağabeyim’ diyerek kendisini savundu.

Sevda Türküsev, geçtiğimiz günlerde Yeşim Salkın ile girdiği tartışma nedeniyle Murat Övüç’e tepki göstererek, “Yılanı içinizde büyüttünüz. Sizi gelip sokunca tü kaka diyorsunuz. Murat Övüç gibiler topluma kötü örnektir. Onu tutan ve alkışlayanlar Allah size akıl fikir versin. O videoda bir kadına ağza alınmayacak hakaretler edilirken onu alkışlayanlar toplumun ne hale geldiğinin göstergesidir. Sonra biz karşı çıktığımızda 'Çok konuşuyorlar' diyorlar. E buyrun" demişti.

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