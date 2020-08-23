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Siyaset Murat Ongun'un ‘Haliç’ yalanı elinde patladı! AA'dan görüntülü cevap
Siyaset

Murat Ongun'un ‘Haliç’ yalanı elinde patladı! AA'dan görüntülü cevap

AK Parti belediyeciliği döneminde kirlilikten arındırılarak masmavi bir görüntüye kavuşturulan Haliç’in son günlerdeki hali içler acısı. Ekrem İmamoğlu’nun göreve geldiği günden beri kirlilikten dolayı suyunun rengi değişen Haliç’le ilgili ‘kirlilik’ eleştirisine İBB Sözcüsü Murat Ongun bir video paylaşarak cevap vermişti. Haliç’in suyunun temiz olduğunu iddia eden Ongun’a Anadolu Ajansı yeni kaydedilmiş bir video ile cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-23 07:16:00 -
Murat Ongun'un ‘Haliç’ yalanı elinde patladı! AA'dan görüntülü cevap

AK Parti iktidarı ile birlikte yıllardır mahkum olduğu kirlilikten arınan ve yunus balıklarının görüldüğü, vatandaşların sahilinde vakit geçirdiği bir yer olan Haliç son günlerde yine kirlilik ile gündemde.

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun göreve gelmesiyle birlikte yıllardır suyu masmavi olan Haliç’in rengi değişmeye başladı. Son günlerde ortaya çıkan görüntüler ise yürek sızlattı. Haliç’in suyundaki renk değişimi ve kirlilik hat safhaya ulaşınca tepkiler de gecikmedi.

Gelen eleştirilere sosyal medyada cevap verdiğini zanneden İBB Sözcüsü Murat Ongun paylaştığı bir video ile Anadolu Ajansı’nı suçladı.

Ongun paylaşımında "Sevgili @anadoluajansi veri akışınız durdu yine galiba. Bu video her geçen gün daha da canlanan Haliç’ten, belki yardımcı olur size." ifadelerini kullandı.

Ongun’un toz pembe bir tablo çizerek dile getirdiği “Haliç temiz” iddiasına AA Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu 22 Ağustos saat 11.30'da kaydedilen yeni bir görüntü ile cevap verdi.

Sosyal medya hesabından Ongun’a cevap veren Anadolu Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu, şu ifadeleri kullandı;

 "Sayın Murat Ongun. Ben AA Genel Yayın Yönetmeniyim. Bir süredir tartışılan ‘Haliç’te kirlilik’ konusuyla ilgili abonelere servis edilen görüntü AA kameramanı tarafından 22 Ağustos 2020 (bugün) saat 11:30’da çekilmiştir. İyi akşamlar dilerim."

Mutanoğlu paylaşımına 22 Ağustos Cumartesi günü saat 11.30'da çekilmiş olan Haliç’e ait son görüntüleri de ekledi.

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