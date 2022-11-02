Murat Ongun'dan "Halk Ekmek" itirafı

İstanbul Arnavutköy Hadımköy'deki Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikasının çalışmadığı haberleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin 2'nci adamı tarafından doğrulandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Danışmanı ve Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, haberin yankıları sürerken, konuya ilişkin Beyaz TV'de Melisa Bağcı'nın konuğu olarak açıklamalarda bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin ardından cevap hakkını kullanmak üzere yayına bağlandı.

Programa konuk alınmadığından telefon üzerinden konuşma yapan Ongun ile programın sunucusu Bağcı arasında geçen konuşmalarda 23 Temmuz 2022 tarihinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla açılışı yapılan Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikasının çalışmadığı kesinleşti. Fabrikanın 29 Ekim'e kadar çalışmadığını belirten Murat Ongun, ekmek üretilmemesinin nedenin ise makinaların arızalı olmasından ve İstanbullunun ekmek ihtiyacının olmadığından kaynaklandığını dile getirdi.

Ekmek üretilmesini gerek görmediklerini belirten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Ongun ile programın sunucusu arasında geçen diyolog ise şu şekilde:

Murat Ongun: "Yazın tabi İstanbul'un nüfusu azaldığı için o banttan (Hadımköy Ekmek Fabrikası) halk ekmek üretme ihtiyacı istemedik."

Gazeteci Melisa Bağcı: "Şöyle doğru anlıyorum di mi? Açıldığı günden bu yana o zaman bu fabrika tam anlamıyla hizmet vermedi. İhtiyaç hissetmediğiniz için.. Burada güvenlik kamerası var mı?

Murat Ongun: Güvenlik kamerası vardır herhalde. Mesela orası (Hadımköy Ekmek Fabrikası) ekmek üretmiyor da İstanbul'da bir ekmek sıkıntısı mı yaşandı? Veya sahte fabrika mı açıldı? Yok öyle bir şey.

Gazeteci Melisa Bağcı: "Ama açılmış ama faaliyet göstermeyen.."

Murat Ongun: "Orası (Hadımköy Ekmek Fabrikası) dört banttan oluşan bir fabrika. Zaten bir bandı çalışıyor ama yazın talep azaldığı için İstanbul'da insanlar memlekete veya tatile gittiği için orada herhangi (ekmek) üretim yapmak ihtiyacı istemedik. Konu o yani."

Gazeteci Melisa Bağcı: "O zaman dört bant varsa üç bandı çalışmıyor. Bir bandı çalışıyor. Doğru anlıyorum."

Murat Ongun: "Tabi şu anda artık üç bandı da çalışıyor. Geldi o parça."

Gazeteci Melisa Bağcı: "Ne zaman başladı çalışmaya ve hizmet vermeye, hizmet göstermeye başladı?

Murat Ongun: "Size videoyu attığım gün. Çarşamba olması lazım ya Perşembe olması lazım."

Gazeteci Melisa Bağcı: "29 Ekim. Peki şunu sorabilir miyim? Üç ay önce açtığınız fabrikada ne kadar ekmek üretildi?"

Murat Ongun: "Bakın çok fazla değildir. Söylüyorum size. Ekmek günlük bir madde. 250 bin ekmek üretme kapasitesi var. Şu anda bunu yapabilir. Peki şu anda öyle bir talep yoksa bunu yapması normal mi?"

Ongun açıklamaları sonrasında Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama'nın 31 Ekim 2022 tarihinde ve daha öncesinde Halk Ekmek Fabrikasının çalıştığına yönelik iddialarının ise gerçek dışı olduğu bir kez daha kanıtlandı.

Kabaktepe: Fabrikayı çalıştırın

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 21 Ekim Cuma günü Hadımköy'deki Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikasının önünde yaptığı açıklamada, "Arnavutköy Belediye başkanımızın bu konuda güzel bir tabiri oldu, fabrika açılmıyor hizmet açılmıyor, arka fon açılışı yapılıyor. Arkaya bir fon konuyor, tabela yapılıyor ama arkada gerçekten bitmiş bir fabrika yok. Biz duyunca şaşırdık. AK Parti döneminde projelendirilmiş bir fabrikayı o gün karşı çıkıp, bugün açtınız. Bizler de iyi oldu dedik, en azından çürütmüyorsunuz. Genel başkanınızı çağırıyorsunuz, önlük giyip, etrafa 5-6 ekmek koyup mizansen yaptınız. Aradan 3 ay geçmiş üretilen bir tane ekmek yok" demişti.

Halk Ekmek Fabrikasının bir an önce çalıştırılması gerektiğinin altını çizen Kabaktepe, konuşmanın devamında ise şu ifadelere yer vermişti:

"Biz 2.1 milyon üretim kapasitesine sahip olan bir halk ekmek devrettik. Şimdi 2.1 milyon üretim kapasiten var, vatandaş da 1.5 milyon ekmek istiyor, İBB bunu bile karşılayamıyor. 'Açtım' dediği fabrikayı çalıştıramıyor. Fabrikayı açtıysanız, niye çalıştırmıyorsunuz, milleti kandırmak için mi yola çıktınız? Bir an evvel bu halk ekmek fabrikası gerçeğini çıkıp halkımıza açıklayın. Ya da deyin ki açtık ama algı yaptık daha bitmemişti, 5 aylık işi vardı. Zihin başka yerde beden başka yerde olmaz."

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe bölgeden ayrıldığı sırada alana gelen CHP'nin seçilemeyen Sancaktepe Belediye Başkan adayı ve Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama tarafından provoke edilmek istendi.

Fabrikanın önüne Halk Ekmek Genel Müdürü Okan Gedik ile gelen Nama, fabrikanın çalıştığını iddia etti. Ancak basın mensuplarının fabrikayı birlikte gezme tekliflerini kabul etmeyip bölgeden ayrıldı.