Murat Ongun görevden mi alındı? Murat neden görevden alındı?

Murat Ongun görevden mi alındı?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Danışmanı ve Ulaşım A.Ş Başkanı Murat Ongun, Ulaşım A.Ş'deki görevinden alındı.

İnternethaber'in haberine göre; İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Danışmanı ve Ulaşım A.Ş Başkanlığı görevini sürdüren Murat Ongun, görevden alındı. Murat Ongun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında tüm ülke kırmızı alarmdayken İETT seferlerini azaltmanın gerekliliğini savunmuş, halkın balık istifi yolculuğuyla ilgili 'AK Parti trollerinin karalama kampanyası aynı duraktan bindiler' iddiasında bulunmuştu.

Sonrasında Ongun'un iftirası açığa çıkmış otobüse binenlerin işe gitme telaşındaki sıradan vatandaşlar olduğu ortaya çıkmıştı. Gazetelerin bir bir yalanlarını ortaya çıkarmasının ardından Ongun sessizliğe gömülmüştü.

Bununla da kalmayan Murat Ongun'un skandallar listesi bir hayli kabarık. Ongun, sosyal medyada metro girişine çöp atan çöpcünün AK Partili olduğunu ve partizanlık yaptığını ileri sürmüştü. Ardından durumun böyle olmadığı görüntülerdeki çöpü atan kişinin İBB çalışanı olduğu ortaya çıkınca sosyal medya hesabından özür dilemişti.

Murat Ongun'un yerine, İmamoğlu'nun eski Özel Kalem Müdürü İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık atandı.

İşte söz konusu değişimin belgesi:

Murat Ongun kimdir?

Murat Ongun en parlak günlerini Ufuk Güldemirli günlerinde Habertürk kanalında geçirdi. Habertürk ekranlarına en çok çıkan, ana haberleri sunan kişi Murat Ongun’du. Ufuk Güldemir hayatını kaybedince Habertürk satılınca bir süre ortalarda görülmedi. Sonrasında bir internet sitesiyle haberciliğe döndü. Yanında yine Habertürk ekibinden Aynur Tezel ve başka bazı arkadaşları vardı. Neredeyse 12 yıl önce girişilen bu internet serüveni uzun soluklu olmadı. Murat Ongun bunun dışında, bir süre Cem TV Genel Müdürlüğü de yaptı ve Star TV'de Uğur Dündar yönetiminde de çalışmış bir gazeteci olarak biliniyor.

Ekrem İmamoğlu'nun atadığı diğer isimler ise şöyle:

İBB Özel Kalem Müdürü: Nuri Sait Yıldırım

İBB Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanı: Nurten Uğursoy

Ekrem İmamoğlu’nun danışman atamaları: Melih Geçek, Ertan Yıldız, Naim Erol Özgüner, Yiğit Oğuz Duman