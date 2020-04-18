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Gündem

Murat Ongun görevden alındı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Danışmanı ve Ulaşım A.Ş Başkanı Murat Ongun, Ulaşım A.Ş'deki görevinden alındı.

2020-04-18 20:49:00 -
Murat Ongun görevden alındı

İnternethaber'in haberine göre; İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Danışmanı ve Ulaşım A.Ş Başkanlığı görevini sürdüren Murat Ongun, görevden alındı. Murat Ongun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında tüm ülke kırmızı alarmdayken İETT seferlerini azaltmanın gerekliliğini savunmuş, halkın balık istifi yolculuğuyla ilgili 'AK Parti trollerinin karalama kampanyası aynı duraktan bindiler' iddiasında bulunmuştu.

Sonrasında Ongun'un iftirası açığa çıkmış otobüse binenlerin işe gitme telaşındaki sıradan vatandaşlar olduğu ortaya çıkmıştı. Gazetelerin bir bir yalanlarını ortaya çıkarmasının ardından Ongun sessizliğe gömülmüştü.

Bununla da kalmayan Murat Ongun'un skandallar listesi bir hayli kabarık. Ongun, sosyal medyada metro girişine çöp atan çöpcünün AK Partili olduğunu ve partizanlık yaptığını ileri sürmüştü. Ardından durumun böyle olmadığı görüntülerdeki çöpü atan kişinin İBB çalışanı olduğu ortaya çıkınca sosyal medya hesabından özür dilemişti.

Murat Ongun'un yerine, İmamoğlu'nun eski Özel Kalem Müdürü İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık atandı.

İşte söz konusu değişimin belgesi:

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Yorumlar

sizofren savar

MURAT ONGUN 45 BİN TL MAAŞ ALIYOR... ......LAR  BOYLE BESLENİR İŞTE..
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Ali

Yahu hdp ile ittifak yapan bir parti milleti mi düşünecek ey istanbullu vatandaşlar. Kendiniz ettiniz kendiniz buldunuz
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