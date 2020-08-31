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Gündem Murat Ongun çıkıp da ‘Bedava spor yaptırıyoruz’ diyebilir! İstanbul'da yürüyen değil duran merdiven
Gündem

Murat Ongun çıkıp da ‘Bedava spor yaptırıyoruz’ diyebilir! İstanbul'da yürüyen değil duran merdiven

Vatandaşlara hizmet yapmak yerine yerli yersiz tartışmaların içerisine giren Ekrem İmamoğlu yönetimindeki CHP'li İBB'ye bir vatandaş isyan etti.

Yeniakit Publisher
2020-08-31 16:55:00 -

Göreve geldiklerinden bu yana tartışmalı kararlara imza atarak vatanadaşları çileden çıkaran CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, isyan ettirmeye devam ediyor.

İstanbul’da ortaya çıkan görüntülerde, yürüyen merdivenlerin çalışmadığı görüldü.

Bir vatandaş yaşananları kamerasına alarak, ‘İstanbul’da yaşıyorsunuz. İşten yorgun, argın bir şekilde geliyorsunuz. Özellikle iş yeriniz Avrupa yakasında, eviniz Anadolu yakasındaysa hapı yuttunuz demektir. Çünkü İstanbul’da yürüyen merdiven diye bir hizmet yok. Bozulanlar ise 2-3 ayda yapılıyor. Tamir edilmiyor. Hele bir de yanınızda bebek arabınız varsa...’ dedi.

Ortaya çıkan görüntüler sonrası vatandaşlar Ekrem İmamoğlu’na tepki gösterdi.

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