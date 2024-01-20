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Gündem Murat Kurum'dan önemli açıklamalar
Gündem

Murat Kurum'dan önemli açıklamalar

Yeniakit Publisher
2024-01-20 15:01:00 -
Murat Kurum'dan önemli açıklamalar

İBB Başkan adayı Murat Kurum, "İstanbulluların gündemin olmayan hiçbir şey bizim de gündemimizde olmayacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu gerçek belediyeciliği yeniden İstanbul'a kazandıracağız" dedi.

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, "AK Parti İstanbul İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Programı"na katıldı.

Kurum'un açıklamalarından satır başları:

Hepimizin şehri olan İstanbul birçok güzelliğini kaybetmek üzeredir. 12 gündür sahada gördüğümüz heyecanı bu salonda da görüyoruz. Son 5 yıldır eser hasreti çeken bu şehir yeniden ayağa kalkıyor.

Biz İstanbul'a söz veriyoruz, İstanbul'un dertlerini bilen kadrolarla birlikte bunların üstesinden geleceğiz. Depremlerde yangınlarda sellerde nasıl çalıştıysak İstanbul'da da çalışacağız.

İstanbulluların gündemin olmayan hiçbir şey bizim de gündemimizde olmayacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu gerçek belediyeciliği yeniden İstanbul'a kazandıracağız. Biz şimdi İstanbul sadece İstanbul diyeceğiz.


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