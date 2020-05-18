Murat Kurum’dan Millet Bahçesi müjdesi! Açılışlar netleşti, yeşile özlem bitecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geçen yıl yapımına başlanan Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Millet Bahçesi’nin yıl sonunda tamamlanmasını hedeflendiğini, dünyada eşi benzeri olmayan bir projenin Türkiye’ye kazandırılacağını söyledi.

Alanda incelemelerde bulunan Bakan Kurum, Millet Bahçesi’nin 637 bin metrekarelik alan üzerine kurulacağını bildiren Kurum, AKM Millet Bahçesi’nin tamamlanmasıyla Ankara’ya yeşil alan ve kültür koridoru kazandırılacağını söyledi. Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Millet Bahçesi’nin yapımına başlandığını bildirerek, “Bu yıl sonunda yapımını tamamlamayı hedeflediğimiz Millet Bahçesi, sadece Ankara ve Türkiye’yi değil tüm dünyayı ilgilendiren önemli bir proje. Hem Ankara’ya hem de ülkemize değer katacak, dünyada da eşi benzeri olmayan bu projeyi, çok önemli bir kültür aksını halkımıza, Türkiye’ye kazandırmış olacağız” değerlendirmesinde bulundu. Türkiye genelindeki Millet Bahçesi yapımları hakkında da bilgi veren Bakan Kurum, yapımı tamamlanan 13 millet bahçesinin açılışının gerçekleştirildiğini, 9’unun da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla vatandaşın kullanımına sunulacağını dile getirdi.

AKM Millet Bahçesi’nin özellikleri

AKM Millet Bahçesi’nin 601 bin 300 metrekaresi yeşil ve açık alanlardan, 35 bin 700 metrekaresi ise kapalı alanlardan oluşacak. Böylece, Millet Bahçesi’nin yaklaşık yüzde 95’i yeşil ve açık alanlarla donatılacak.

Millet Bahçesi’ne 58 türden 8 bin 800 ağaç, 63 türden 190 bin 276 çalı, 6 türden 5 bin 328 su bitkisi, 20 türden 1480 çiçek dikilecek.

Sanat atölyeleri, sağlık merkezlerinin de bulunacağı Millet Bahçesi’nde, kurulacak “Zipcoaster”da da eğlenceli anlar yaşanacak.