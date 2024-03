Murat Kurum'dan İstanbullulara peş peşe müjdeler! 31 Mart için Zafer mesajı: Sahada gördüğümüz açık ara kazanacağımız

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, katıldığı bir televizyon programında İstanbul'a dair projelerini, vaatlerini ve hayallerini sıraladı. Megakentlilere birçok alanda büyük müjdeler sunan Kurum 'Kentsel Dönüşüm' konusuna da ayrı bir parantez açtı.

Murat Kurum'un açıklamalarından satır başları:

Artık son üç gün. İnsanın nabzı hiç düşmez mi? Hiç düşmedi. Vatandaşımızla, esnafımızla buluştuk. Sürekli nabız hep yüksekte. İftar programından buraya geldik. Buradan da başka bir programa gideceğiz. Yaklaşık 90 gündür projelerimizi, hayallerimizi, hedeflerimizi anlatıyoruz. 4 gün sonra sandığa gideceğiz. Milletimiz inşallah 31 Mart günü iradesini yansıtacak. Sandık günü hesap günüdür. Burada vatandaşımız geleceği, şehri adına en iyi kimin yapacağına inanıyorsa o taraftan yana tavrını kullanacak. Vatandaşımızın takdiri başımızın üstünde. Bu süreçte yaşadığımız gibi 31 Mart'ı demokrasi şöleniyle yaşamak istiyoruz.

"UMUT İÇERİSİNDE YAŞANILAN İSTANBUL OLSUN DİYORUZ"

31 Mart'ta milletimiz şunun kararını verecek; İstanbullular şu 5 yıllık süreçte yapılanları zaten takdir ediyorlar, iyi veya kötü. Sandığa gittiğinde de bu süreçten sonra deprem korkusu bu şehirden tamamen gündemden çıkarılacak adımlar atılsın mı atılmasın mı? Bir an önce İstanbul'da trafik çilesi bitsin diyerek kararını verecek. Herkesin mutlu yaşadığı, geleceğe güvenle baktığı, umut içerisinde yaşanılan İstanbul olsun diyoruz. Şehrin güzelliğinden herkesin mutlu huzurlu şekilde yaşayacağı İstanbul olması noktasında kararın verileceği gün olacak. İlk günlerdeki sevgi seli büyüyerek geldi. Her yerde büyük motivasyon var. Şimdi iftardan geliyorum. Rizeli kardeşlerimle hikayem var. 81 ilde, ilçede hizmetim var. Orada bir aidiyet bağımız kuruldu. Herkes beni hemşehrisi görüyor. Benim için mutluluk verici bir şey. İnşallah 31 Mart günü tüm İstanbul'un sevineceği bayramı İstanbul'a erkenden yaşatacağız inşallah.

"VATANDAŞIMIZA VERDİĞİMİZ SÖZÜ TUTTUK"

Biz Bakanlık, genel müdürlük sürecinde sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu büyük ve güçlü Türkiye vizyonunu illerde yapmaya çalıştık. Sözümüzü unutmadık. Sözümüzü hatırlamayan tarafta olmadık. Milletin karşısına çıkıp da vaatleri hatırlamamak kadar kötü bir durum olmayacaktır diye düşünüyorum. Bize düşen görev vatandaşın taleplerini gidermektir. 550 ziyaret yaptık. Vatandaşımıza verdiğimiz sözü tuttuk. Hamdolsun bu motivasyonla buradayız. İstanbullu vatandaşlarımızın karşısına geçtiğinde 'Ben bu işleri yaptım' diyebiliyorum. 81 ilde 72 milyon metrekare yeşil alan kazandırmışız. 40 tane tarihi meydanın ihyasını yapmışız. Bursa, Bitlis, Sinop, Zonguldak, Erzurum, Konya, Edirne'de gidip bakın. Milletimize hizmet götürmüşüz. Sözü tutmak için çabalamış ve işin sonunda da bu sözleri tutmuşuz. Afetler olmuş. Demişiz ki '1 yıl içinde bu konutları teslim edeceğiz' demişiz. Beraber üzülmüş, beraber ağlamışız, yeni hayatın resmini çizmişiz. Afetlerde yaşanan dram sonrasında vatandaşımıza sağlam, güvenli yaşam alanları sunmuşuz. 11 ilimizde 180 bin konutun inşaatını başlattık. Şimdi teslim ediliyor. Eser adamı olmak söz verdiği işleri gerçekleştirmek çok değerli. O yüzden sağlam adamların seçimi. Cumhurbaşkanımız da sağolsun böyle ifade etti.

"SAHADA GÖRDÜĞÜMÜZ AÇIK ARA KAZANACAĞIMIZ"

Biz zaten hem genel müdürlük sürecinde İstanbul'da 9 sene görev yaptım. Ondan önce özel sektörde çalıştım. Bakanlık yaptığımız süreçte bir ayağımız İstanbul'daydı. İstanbul ve 39 ilçede hizmet ve eserlerimiz var. Bu manada zaten konuya hakimiz. Sorunlara çözüm önerilerimizi koyduk. Türkiye Yüzyılı'nda İstanbul lansmanımızda vatandaşımızın yaşadığı sorunlara ilişkin çözüm ortaya koyduk. Deprem, taksi, kültür, spor ve hepsine ilişkin vaat ortaya koyduk. Hepsine hocalarımızla, bilim insanlarımızla dahil oldum. Burada da zaten seçim sürecinde bize bunları hiç kimse sormadı. Eleştiremiyorlar çünkü biliyorlar ki, onlar da, CHP'li seçmene de sorsanız bunu söyler; Murat Kurum diyorsa yapar. Bir yerel seçime gidiyoruz. Vatandaşımız da bunu takdir edecektir. 31 Mart'ta tercihini bu yönde sahaya yansıtacaktır. Saha seçimin dilidir. Hep yaşadığımız süreçte vatandaşımızın ilgi, alakası, sevgisi. Size kızıyorsa bile sizi sevdiği ve değer verdiği içindir. Sahada gördüğümüz açık ara kazanacağımız. 31 Mart akşamı bize gönül veren kardeşlerimizle İstanbul'un sorunlarını çözmek için liyakatlı kadrolarla geliyoruz.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"ÜLKE NÜFUSUNUN YÜZDE 70'İ DEPREM BÖLGELERİNDE"

Anketler de bilim insanları da İstanbul'da olası deprem riskini ortaya koyuyorlar. Ülke nüfusunun yüzde 70'i deprem bölgelerinde yaşıyor. Gerçekten büyük acılar yaşadık. O acıları bir daha yaşamak istemiyoruz. Bilinçli olmalıyız, şehrimizi, ülkemizi depreme hazır hale getirmek zorundayız. Vatandaşımızın korkusunu gidermek asli görevimiz. Bu mesele milli güvenlik ve gelecek meselesi. Bazen herşey yapabilirsiniz, en güzel şeylere sahip olabilirsiniz ama deprem olduğunda hiçbir şeyin kıymeti yok. Herşeyiniz yok olabilir. Bunun örneklerini sayısız gördüm.

KENTSEL DÖNÜŞÜM VURGUSU

Ailenizi kaybedeceksiniz, şehriniz yıkılacak ve bunu bile bile de çözüm ortaya koymayacaksınız. Şu an İBB yönetiminin yaptığı budur. En azından elinden gelen gayreti gösterirsin. Reklam bütçesine deprem bütçesinin iki katı harcayarak milleti kandıramazsın. Samimi isen bu konuda mücadele edersin. Vatandaşımıza maalesef verilen vaatler gerçekleşmemiş. 100 bin konut dönüştüreceğiz denmiş. 5 bin 489 konut yapılmış. Bu kadar mı? Hep birlikte bu mücadeleyi vermemiz lazım. Deprem hazırlığı, afetin yönetim süreci, yarın olursa ne olacak Allah göstermesin! Afete hazırlık süreci diğeri de kentsel dönüşümü dediğimiz kalıcı çözüm. Esenler'de 60 bin konut. Mimarisi, yeşil alanı, sosyal donatısıyla akıllı şehir uygulaması ilk defa yapıldı. Bunu yaptık vatandaşımıza teslim ettik. Aynı şey Zeytinburnu'nda var. Kartal'da bir bina kendiliğinden çökmüştü. Etrafında 1500 konutun dönüşümü yapıldı. Gaziosmanpaşa'da 7 bin konut yapmışız. Ferah mahallesinde konutlarımız bitmiş, vatandaşlarımız huzurla oturuyor. Bakın örneklerden bahsediyorum, vaat değil. Tozkoparan'da ne eylemler yaptılar. Gidin bir vatandaşımız desin ki 'Burada rantsal dönüşüm yapıldı' desin. Herkes dua ediyor. İstanbul'un hakkı bu. Bunu yapmak zorundayız. Şimdi bunu daha da güçlü şekilde yapacağız. 650 bin konutu dönüştüreceğiz. Bilim insanlarının tespiti bu. Burada 300 binini KİPTAŞ eliyle yapacağız. Her yıl 60 bin konut.

"5 YILDA 300 BİN KONUTU DÖNÜŞTÜRÜP BİTİRECEĞİZ"

İstanbul'un gücü her yere yeter. Şimdi 300 bin konutu yarısı bizden yarısı büyükşehirden kampanyasını yapacağız. Vatandaşımızın plan ve projeleriyle ilgili sorunları var. İlçelerde ofisler kuracağız. Aynı binaları, otoparkıyla, orada asansörüyle, yeni yönetmeliklere uygun şekilde 700 bin hibe, 700 bin kredi desteği 100 bin lira taşınma yardımı vereceğiz. 5 yılda 300 bin konutu dönüştürüp bitireceğiz.

"100 BİN KİRALIK KONUT YAPILACAK"

Yeni yönetmelikten kaynaklı kayıplar var. O kayıplar verilince vatandaşımız zaten dönüşecek. Yeter ki ona destek olunsun. Ben olacağım orada planı koyarım, vatandaşın lehine iş yaparım, hadi engellesinler göreyim! Engellenseler davulla zurnayla duyururlardı. Bakırköy'de yüzde 25-30 artış vererek vatandaşımız kayıplarını giderecek. 100 bin konutu kiralık konut yapacağız. Bir taraftan dönüşüme girerken yeni konutları arz etmemiz lazım. Bu konutları vatandaşımıza kiralayacağız. Orada da kira fiyatlarını aşağı çekecek adımlar atmamız lazım. Bunları 5 yılda 650 bin konutu dönüştürmüş olacağız.

"ŞEHRİ OLASI AFETLERE HAZIRLAMAMIZ LAZIM"

Afete hazırlık kısmı da önemli, yönetimi önemli. Gayret gösterirseniz bir şekilde sorunu çözerseniz. Sorundan hiç kaçmadım. Sorunun üzerine gittim. Vatandaşımızı dinledim. Ne yapmamız gerektiğini uzmanlarla değerlendirdim. Çözmek isterseniz herşey çözülür. Bu noktada planlarımızı yaptık. 650 bin konutu dönüştüreceğiz dediğimizde bu işte yetkin arkadaşlarımız projeler çalıştılar. Perşembe günü 12.00'de 1 yıllık, 6 aylık eylem planlarımızı açıklayacağız. Bunlar hazır. 6 ay sonra İstanbulluların gündeminden birçok sorunu ortadan kaldıracağız. Bu iş ciddiyet, emek ister. İstanbullu gerçekten kırgın. Bu konuda bilim insanlarımızla görüştük. Naci Görür hocamızla da başka hocalarımızla da çalışacağız. Dinleyeceğiz. Karar vereceğiz, uygulayacağız. Beraber uygulayacağız. Afete hazırlık kısmı da çok çok önemli. Şehri olası afetlere hazırlamamız lazım. Bütünleşik bir afet yönetim planı sergileyeceğiz. Elazığ, Malatya'da 1 yılda teslim edeceğimiz dediğimizde o zaman da 'edemezsiniz' dediler. Antalya'nın köylerine söz verdik yaptık. Asrın felaketinde 180 bin konut başlatıldı, konutlar teslim ediliyor. Onların eleştirisi hep yapılamaz üzerine olduğu için. Sen ne yaptın? Ben öyle veya böyle bunları yaptığımı anlatıyorum. Sen çıkıp vatandaşın karşısına İstanbul'da deprem riskini şu kadar da olsa aşağı çekecek adım attım diyebiliyor musun? Seninle ilgili konuşulanlar ortada. Artık İstanbul yoruldu o işte.

İSTANBUL'A DİJİTAL İKİZ

Dijital şehir uygulamalarını her alanda kullanmak istiyoruz. Taksi, pazar, afet yönetimi, beyaz dijital masada. Haberleşme altyapısını gözden geçireceğiz. Afet esnasında o kadar önemli ki. İstanbul'daki afette haberleşme altyapısını gözden geçirmemiz lazım. Erken uyarı sistemi devreye girecek. Risk izleme olacak. Binalarımızda neresi en acil dönüşmesi gereken yer bunları izleyeceğiz. İstanbul'un dijital ikizi ile birlikte simülasyon yapacağız. Olası sel, yangın, afetlerde öncelikli yer nereleri ise buralardan başlayacağız. Burada yapay zekadan veri analitiğine kadar her şeyi kullanacağız. Toplanma alanlarıyla alakalı altyapıyı hazırlamamız lazım. 39 ilçede tam donanımlı toplanma alanlarının inşasını yapacağız. Trafiği de düşüneceğiz, yeşil alanı, otopark sorununu düşüneceğiz. Kreş, çocuklarımızın, gençlerimizin dinlenme alanları olarak hizmet verirken afet esnasında mutfak, yemekhane, revir olacak. Burada güneş enerjisi ve suyuyla herşeyin hazır olması lazım.

"6 SAAT İÇİNDE 2 MİLYON KİŞİYE ÇADIR KURABİLECEĞİZ"

Siz Bakırköy'de oturuyorsunuz. En yakın toplanma alanını bileceksiniz, afet çantası ile o alana gideceksiniz. 6 saat içinde 2 milyon kişiye çadır kurabileceğiz. Vatandaşımız konteyner ve geçici yaşam alanlarıyla bu hizmetleri alabilecek. Bunların hepsini İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan koordine edeceğiz. Burada afet yönetim merkezini kuruyoruz. Buranın deniz, hava ulaşımı var. Hastanemiz var. Bunların hepsi vatandaşımıza hizmet verecek. Toplanma birimi iken normal zamanda millet bahçesi olacak. Burada tek merkezden 39 ilçemizin yönetimini yapacağız. Deprem esnasında vatandaşa ne götüreceksiniz? İaşe, barınma, tedavi hizmetleri. İstanbul'da şu anda tek lojistik merkezi var. Rahmetli Kadir abi zamanında yapılan lojistik. Bayrampaşa Hali'nde çatıdan su akıyor. Bakan yok. Hal 1986 yapımı. Deprem riski var bu halin. Allah göstermesin olası afette biz gıda ihtiyacını o hale bir şey olursa bu hizmetleri nasıl vereceğiz?

"LOJİSTİK MERKEZLERİMİZİ ARTIRACAĞIZ"

Lojistik merkezlerimizi 7'ye çıkaracağız. Bayrampaşa Hali'ni yerinde dönüştüreceğiz. 571 esnafımız var. Onlara söz verdim 1 Nisan'da inşallah Saraçhane'ye gelecekler. El ele verip dönüşümü yapacağız. Afet esnasında vatandaşımıza bu hizmeti vermemiz lazım. Orada soğuk hava depomuzun olması lazım. Afete müdahale merkezlerimiz olacak. Her ilçeye hızlı erişim sağlamamız lazım.

"50 TANE YENİ İTFAİYE İSTASYONU"

İtfaiye istasyonu eksik. 50 tane yeni itfaiye istasyonu ekleyeceğiz. Tedbiri almayan bir yönetim sandıkta nasıl olacak da milletin iradesine, teveccühüne mazhar olacak? Afete müdahale kapasitesini artıracağız. Afetlerdeki ulaşım, oradaki yardım sürecini daha kısa zamanda yapacağız ve hem de her yere yetişeceğiz. Helikopter pistleri o kadar önemli ki. Burada normal zamanlarda mahalle yaşam merkezi. Afet esnasında hemen helikopter pisti vazifesi görecek. Altyapıyla birlikte vatandaşlarımız hizmetleri alabilecek.

"AFET FARKINDALIK AKADEMİSİ KURACAĞIZ"

Her eve afet çantası vermemiz lazım. Farkındalığı artıracağız. Afet farkındalık akademisi kuracağız. Vatandaş afet esnasında ne yapması gerektiğini öğrenecek. Milli Eğitim Bakanlığımızla çalışıp bunu İstanbul'da belki de müfredata koymamız lazım. Bütüncül planıyla afet yolları, hastaneleriyle, afet konaklama merkeziyle. Bugün hasta yakınları konaklayacak, yarın deprem esnasında sağlık çalışanlarımızın bir yerde kalması gerekiyor değil mi? Bizim yeni yaptığmız hastanelerde deprem güvenliği var. Elazığ'da şehir hastanemize hiçbir şey olmadı. Bütünleşik afet yönetimini İstanbul'da sergileyeceğiz. Yeni acil durum hastanesi kuracağız. Pendik ve Arnavutköy'de lojistik merkezlerin birbirine bağlandığı yer olacak. İş yapacağız çünkü milletimiz bizden bunu bekliyor.

"39 İLÇEYE KENTSEL DÖNÜŞÜM OFİSLERİ KURACAĞIZ"

Bunların hepsini yaptığı zaman afet yönetimi kısmı hazır olacak. Ulaşım yolları, liman, lojistik üsleriyle. Kalıcı çözümleri de inşallah dönüşümü gerçekleşerek yapıyor olacağız. Pandemi gündemimizde var mıydı? İklim değişikliğini bütün dünya konuşuyor. İklim değişikliğine ilişkin de bu tedbirler şart. Biz depremi gündemimizden çıkaralım ama öbür afetlere karşı da şehrimizi hazır hale getirelim. 39 ilçeye kentsel dönüşüm ofisleri kuracağız. Arkadaşlarımız orada vatandaşlarımızla görüşecek. Buna ilişkin birimimiz, genel sekreter yardımcısına bağlı, sürekli bu işle ilgilenen ekiplerimiz olacak. O yüzden bunu 39 ilçede vatandaşlarımızla el ele verip, rızaya dayalı yapacağız. Zorla bir iş yapmayız. Vatandaşımızın da bu talebi var zaten. Kim ister ki riskli binada otursun.

"DENİZ YOLU İKİ KATINA ÇIKACAK"

Uğraştıran değil ulaştıran İstanbul hedefimiz var. 2029'a geldiğimizde raylı sistem hattını 650 kilometreye çıkaracağız. Yüzde 3 deniz yolu yapacağız. Yüzde 60'a kara yolunu düşüreceğiz. Kara yolu yüzde 48, deniz yolu iki katına çıkacak. Deniz yolu bize afet esnasında da lazım. Birçok desteği şehir dışından alacağız. Koca 5 yılda 17.88 kilometre metro yapılmış. Orada polemik yok, herşey net.

"İLK 5 YILDA 650 KİLOMETREYİ YAPACAĞIZ"

İBB tarafından 5 yılda açılmış olan 63.9 km. Yüzde 72'ini yani 46 km'yi biz yapmış teslim etmişiz. Onlar da yüzde 21'ini tamamlamış. Bırakın yeni ihale yapmayı var olan ihaleleri iptal etmişler. Dünyada örneğini göremezsiniz. İşe başlama töreni diye bir tören duydunuz mu? Böyle bir anlayış olabilir mi? Gelip oraya hafriyat döküyorsun. Sancaktepeli kardeşlerimizin aklını çelecek güya. Sancaktepe'nin parasını hafriyat dökerek harcadın, şimdi hafriyatı kaldırmak için para harcayacaksın. İlk 5 yılda 650 km.'yi yapacağız. TÜYAP, Beylikdüzü, Haramidere, Sefaköy, İncirli, Yenikapı, Vezneciler. Boğaz'a yeni bir tünel yapacağız. Büyük İstanbul Tüneli. Bu sadece raylı sistem olacak. Boğazın altından Söğütlüçeşme, Cevizli hatta ve hatta Tuzla'ya varacak. TÜYAP'tan binen vatandaşımız Tuzla'ya kadar kesintisiz yolculuğunu yapabilecek.

"İSTANBUL'UN HAKKINI İSTANBULLULARA KULLANACAĞIZ"

Bütün projelerimizin maliyeti 58 milyar dolar. İBB bütçesi 7 milyar dolar. 5 yılda 35 milyar dolar eder. Yarısıyla İBB bütçesiyle çıkıyor. Bütçemizi artıracağız. Öz kaynaklarını artırmamız lazım. İspark, Beltur zarar etmeyecek. Biz teslim ettiğimizde öz gelirler yüzde 30 iken şu an yüzde 8'e düşmüş. Burada meşgul olan bir yönetim yok. Meşguliyeti villa yapmak CHP'yi dizayn etmek. Şimdi yüzde 92'si merkezi idareden geliyor. Bu tablo bize engellenmediğini söylüyor. Seni öz gelirin nereye gitti? Yurt dışında iklim değişikliğiyle mücadele noktasında o kadar güzel kaynaklar var ki. Bu kaynakları ülkemize kazandırdık. Bu kaynakları ülkemize kazandıracağız. Bütçemizi, öz gelirimizi artıracağız. Tüm birimlerle birlikte İstanbul'un hakkını İstanbullulara kullanacağız. 2019'da 230 km. metro vaadi verdiler. 100 bin konutu dönüştüreceğiz deyip gerçekleştiremiyor. Biz çalışan kadrolarız. Eser ve hizmet adamlarıyız.

"GÜVENLİ ERİŞİMİ SAĞLAYACAĞIZ"

2034'te 1004 kilometreye çıkaracağız. Her ilçeye metroyu götüreceğiz. Metrobüste İstanbullular her gün çile çekiyor. Bu hattı yaparsak metrobüs de rahat çalışacak. Metrobüsü Silivri'ye kadar götüreceğiz. Silivri'den Tuzla'ya kadar vatandaşımız her hizmeti eşit bir şekilde alsın istiyoruz. Şehrin çeperleri de gelişsin. Orada da o imkanlar olsun istiyoruz. Motor yolları yapacağız. 670 bin motosiklet kullanıcısı var bu şehirde. Vatandaşlarımıza güvenli erişimi sağlayacağız. İki yakaya iki tünel projemiz var. 122 km. tünel yapacağız. Vatandaşlarımız tünellerde yolculuk yapabilecekler. Beşiktaş-Beylikdüzü 23 dakikada vatandaşımız seyahat edecek. Beşiktaş'tan Küçükçekmece'ye 13 dakikada gidecek. Üsküdar'dan Kavacık'a 9 dakikada gidecek. Bugün 1 saatten önce gidemezsiniz. Kendileri uçuyorlar vatandaşa bir çözüm ortaya koymuyorlar. Vatandaşımız 5 yıl aynı şeyi dinlemekten yoruldu. Kilyos'tan başlayıp Sarıyer, Çayırbaşı, Ayazağa, Cendere, Armutlu, Levazım Dolmabahçe'ye bağlayacağız. Kağıthane'den Bayrampaşa'ya. İlk 5 yılda bitireceğiz. İlk 5 yılda Göztepe-Bostancı arasını bağlayacağız. İkinci 5 yılda Güngören, Esenler, Bahçelievler olimpiyat yolu olacak. Bahçelievler, Küçükçekmece, Esenyurt, Büyükçekmece'ye kadar üçüncü bir alternatif yolu kazandıracağız. Harem'den Çubuklu'ya kadar vatandaşımız Beylerbeyi Küçuksu üzerinden seyahat yapabilecekler. Vatandaşımız Kadıköy'den girecek hemen sahile Bostancı'ya ulaşabilecek. Dolmabahçe'den girecek Kilyos'a ulaşacak. Bisiklet kullanacağız. Bisiklet İstanbul'da ulaşım aracı haline getirmemiz lazım. Emisyonları düşüreceksek eğer. Bisiklet yolları yapacağız. Tüm dünya nasıl yapmışsa aynısını yapacağız. Bisiklet yolunu cazip bir ulaşım haline getireceğiz. Gençlerimiz, vatandaşlarımız bisikletle yolculuk yapacaklar.

"OTOPARK ÜCRETLERİNDE YÜZDE 25 İNDİRİM YAPACAĞIZ"

İstanbul'da otopark da ciddi sorun. Gereksiz bir araç trafiği oluşturuyor. Park et devam et projesini otoparkı da yaparak bugünkü sıkıntıyı ortadan kaldırmamız lazım. İspark neden zarar eder anlamıyorum. İlk yarım saat ücretsiz olacak. Otopark ücretlerinde İstanbul'da 1 Nisan sabahı yüzde 25 indirim yapacağız. Otopark, navigasyon, taksi uygulamasında İstanbul çatısı altında vatandaşlarımız bu hizmeti alacak. Bu şehirin gündeminden taksi problemi çıkacak.

"MERKEZİ TAKSİ UYGULAMASINI HAYATA GEÇİRMEMİZ LAZIM"

Ukome'ye getirdikleri talep; İBB kendisi taksi işletmek istiyor. Kanun buna müsaade etmiyor. Ukome bu talebi nasıl karşılayacak? Niye siz taksicilik yapmak istersiniz? Açın ihalesini, yeni taksi plakası verin. Siz sistemi kontrol edin. Nitekim sonrasında demişler ki 'yeni hatlar açıldı, o hatlarda dolmuş ihtiyacı yok, bu dolmuşları 8+1 taksiye çevirelim' demişler. Ukome bunu olumlu karşılamış. Şimdi 8+1 taksicilerimiz de mutsuz. Sistem işlemiyor. Esnafı ötekileştirerek bu sorunu çözemezsiniz. Biz merkezi taksi uygulamasını hayata geçirmemiz lazım. Şu an 20 bin taksi var. Tam anlamıyla İstanbul'a hizmet veriyor mu? Kimin ne yaptığını bilen yönetim yok. Tek merkezden sistemi yönet. Taksi sürücüsü yolcumu almıyorsa ceza işlet. Sistem kurarsınız, taksiciyle oturursunuz. Vatandaşın talebini biliyorsunuz. Bir kural koyarsınız, herkes uyar. Uymuyorsa gereğini yaparsınız. Sistem kurmazsanız 40 binle de bunu çözemeyeceksiniz. Mesele sistemin çözümü adına sizin uğraş vermeniz. Biz bunu tek çatı altına alacağız. Kimseyi ötekileştirmeden. İstanbul taksisi marka olacak. Bunu 6 ay sonra göreceksiniz. O sistemi kuralına göre herkes oynayacak. Tek merkezden şeffaf bir şekilde ihale yöntemiyle taksi plakasını artıracağız. Ödül cezayı devreye sokacağız. Vatandaşımız hizmetin kalitesiyle ilgili taksiciye, belediyeye söylemesi gerekeni söyleyecek. Taksici sizi almadıysa eğer gerekirse onu trafikten men edeceğiz. Seçime gidiyorum, bu ifadeyi kullanmamam lazım değil mi, evet men edeceğiz. Önüne gelen herkes taksicilik yapmayacak. Eğitimden geçecek, gerekirse yabancı dil bilecek. Bir turist İstanbul'da 1 gün daha fazla kalsın. Gidip ülkesinde İstanbul taksisini anlatmasın.

"İKİ YAKAYA 50 BİN KAPASİTELİ HAYVAN BAKIM MERKEZİ KURACAĞIZ"

Sokak hayvanı da aynı. Problem var. Probleme çözüm adına irade yok. Her konunun göbeğine gideceğiz, sorunun tespitini yapıp, çözüm önerisini yapacağız. Vatandaşımız, hayvanseverlerimizle oturup karar alacağız. 39 ilçeye hayvan bakım merkezlerini 6 ayda yapacağız. İki yakaya 50 bin kapasiteli hayvan bakım merkezi kuracağız. Aşılama, kısırlaştırma, tedavi hizmetlerini yapacağız. Sokakta huzur olacak.

"7 GÜN 24 SAAT ÜCRETSİZ KREŞLERİMİZ OLACAK"

Her kesime projeler açıkladık. Mevcut sosyal yardımlar devam edeceği gibi kalıcı ve sürdürülebilir sosyal yardımları yapacağız. 100 bin kadın girişimcimize 100 bin TL sermaye desteği vereceğiz. Bu destekle birlikte girişimci istihdama katkı sağlayacak. Kadın istihdamı artacak. Hem İBB'de artacak. El emeklerini kuracağımız sistemde pazarlamalarına destek sağlayacağız. 0-6 yaş çocuklarımız ücretsiz toplu taşımdan faydalanacak. 7 gün 24 saat ücretsiz kreşlerimiz olacak. İBB ile birlike bakıcı hizmetleri vereceğiz. Kadın kıraathaneleri kuracağız. İlkokul öğrencilerine beslenme desteği vereceğiz. Temizlik, güvenlik ve yemek işlerini okullarda İBB karşılayacak.

"GENÇLERE 10 BİN LİRA BURS VERECEĞİZ"

İstanbul'da okumak külfet olmayacak, değerli olacak. Gençlere 10 bin lira burs vereceğiz. Gençlerimize mevcut tarifeler üzerinden yüzde 40 indirim yapacağız. Ofisler açacağız. Paylaşımlı ofislerde işlerini kuracağız. Girişimcilik Merkezi'ni İstanbul'a kazandıracağız. Orada 1000 genç, 1500 yavrumuz eğitim alacak. Gençlerimiz İstanbul'un merkezinde bu hizmetleri alacaklar. Diğer firmalarla birlikte ürünlerine ilişkin desteklerini bulacaklar. Orada çocuk üniversitesi olacak. Dene yap atölyelerinde projelerini geliştirecekler. Burada akıl ve zeka oyunlarının oynandığı yerler olacak. Yeni Baykarlar, Bayraktarlar çıkacak. Yeni Alper Gezeravcılar çıkacak. Burası teknoloji üretim üssü olsun istiyoruz. Bir taraftan ekonomi ve sanayiye yön vermemiz lazım. Gençlerimiz İSMEK'lerimizde yazılım destekleri alacaklar. Burada atölyelerde o deneylerini yapacaklar. Gençlerin İstanbul'unda spor, sanat, kültürle iç içe, kıraathane, kütüphanede huzurla çalışacaklar. Öğrenci evlerine 25 metreküp doğalgaz desteği vereceğiz. Yeni evlenen gençlerimize 50 bin lira beyaz eşya desteği vereceğiz. İlk mecliste bunun kararını alacağız. Gençlerimiz okurken çalışabilecekler. Turizmle iç içe olacaklar. Hem öğrenecekler hem de hayatı öğrenecekler.

"HAKSIZ YERE HİÇBİR KARDEŞİMİZİ İŞTEN ATMAYACAĞIZ"

Bizim bir sürü arkadaşımızı işten attılar. 23 bin arkadaşımızı işten attılar. Haksız yere atılan tüm kardeşlerimizi 1 Nisan sabahı göreve başlatacağız. Hiçbir şekilde haksız yere hiçbir kardeşimizi işten atmayacağız. 2019'da 'kimseyi çıkarmayacağız' dediler. Bu sözlerini de tutmadılar. Tüm İstanbullularla üretip çalışmak istiyoruz. Mesele biz değil mesele İstanbul. Tüm kesimlerimizle iç içe olacağımız, ev ekonomisinin büyüdüğü İstanbul olacak. Engelli kardeşlerimize engelsiz İstanbul vaat ediyoruz. Özel eğitim kampüsleri kuracağız, engelsiz yaşam merkezleri kuracağız. Büyüklerimize her ay ihtiyaç sahibi emeklilerimize 2 bin 600 lira İstanbul kartlarına yükleyeceğiz. Yaşlı bakım merkezleri kuracağız. Sağlık hizmetini dijital takip edeceğiz. 75 yaş üstü vatandaşlarımızın anlık takibini yapacağız. Temizlik, bakım ihtiyaçlarını gidereceğiz. Bu şehir bize emanet edilmiş bir şehir. İlgimiz, alakamız, tecrübemiz, birikimimizle İstanbullularla çok güzel iletişim kuracağız. Beni makamımda oturup farklı gündemler peşinde koşarken görmeyecekler. Hep sokakta olacağım. İstanbul'da sokakta huzurun, güvenin geleceği bir İstanbul hayal ediyoruz.