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Gündem Murat Kurum'dan İstanbullulara halk ekmek müjdesi!
Gündem

Murat Kurum'dan İstanbullulara halk ekmek müjdesi!

Yeniakit Publisher
2024-02-01 19:42:00 - 2024-02-01 19:45:26
Murat Kurum'dan İstanbullulara halk ekmek müjdesi!

İstanbul Güngören'de vatandaşları ziyaret eden Murat Kurum, halk ekmeğe indirim yapılacağı müjdesini duyurdu.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Güngören'de Karadenizli kadınlarla bir araya geldi.

Menderes Caddesi'nde esnafları ziyaret eden Kurum, 15 Temmuz Parkı'nda bulunan AK Nokta'yı ziyaret etti. Burada vatandaşlarla seslenen Kurum, "Yine görüyorsunuz, 5 yıldır aynı türküyü çalıyor, söylüyorlar. Hep bir bahanelerin arkasına sığınma var. Farklı siyasi gündemlerle İstanbul'un gündeminde olmayan konuları İstanbul'a taşımaya çalışıyorlar" diye konuştu.

"İstanbul'umuzu huzuru getireceğiz"

Kurum, "Onlar tatile mi gider? Başka bir şey mi yapar? Onlarla biz ilgilenmiyoruz. Soruyorlar bize, diyorlar ki biz de bu projelerden istifade edebilecek miyiz? Eğer 31 Mart'tan sonra İstanbul'da yaşayacaklarsa, her İstanbullu gibi onlar da bu hizmetlerden faydalanacak.

O yüzden, biz onların ne yaptığı? Ne söylediği ile ilgilenmiyoruz. Biz milletimiz bizden ne bekliyor? Ne talebi, ne isteği var? Bunlarla uğraşacağız. Hep birlikte el ele, gönül gönüle önce İstanbul'umuzu alacağız ve sokaklarına beklediğimiz, özlediğimiz huzuru getireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Zam değil indirim yapacağız"

Bir vatandaş ile ekmek fiyatı konusunda sohbet eden Kurum, vatandaşın, Halk ekmek en az 1 yıl boyunca 5 lira olarak kalsın isteğine, "İstanbulluların hayatını ucuzlatmak, kolaylaştırmak, çileyi bitirmek adına zam değil indirim yapacağız" diyerek karşılık verdi.
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