Murat Kurum'dan işçilere müjde! 'Ev sahibi olabilmeleri için...'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Türk-İş İstanbul İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Kurum “İşçimizle birlikte, işçimizin haklarını gözeten tarafta olacağız." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Türk-İş İstanbul İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Kurum’u Türk-İş İstanbul 1. Bölge Başkanı Halil Faki Erdal ve beraberindeki heyet karşıladı.

"31 MART SEÇİMLERİ İSTANBULLULARIN, İSTANBUL'DAKİ TRAFİK ÇİLESİNİ BİTİRMEYE YÖNELİK ATACAKLARI ADIMIN KARARIDIR"

Murat Kurum burada yaptığı konuşmada, “31 Mart seçimleri İstanbul’da yaşayanların İstanbul’un geleceğine ilişkin karar vereceği seçimdir. İstanbul’daki trafik çilesini bitirmeye, deprem riskini ortadan kaldırmaya yönelik atacakları adımın kararıdır. Sosyal yardımlardaki haksızlığın giderilmesi noktasındaki tercihleri olacaktır.” dedi.

"1 NİSAN SABAHI DA SAMİMİYETİ, TEVAZUYU YÖNETİM ANLAYIŞIMIZDAN ÇIKARMAYACAĞIZ"

Kurum konuşmasına, “Biz hep bir paylaşımcı yönetim anlayışını sergiledik. Hiçbir sendikayı ayırmadan onların talep ve isteklerini not aldık ve onları gideren tarafta olmaya gayret gösterdik. Bu samimiyetimizi inşallah 31 Mart akşamı tüm İstanbullularla birlikte göstereceğiz. 1 Nisan sabahı da samimiyeti, tevazuyu yönetim anlayışımızdan çıkarmayacağız.” sözleriyle devam etti.

"İŞÇİMİZLE BİRLİKTE, İŞÇİMİZİN HAKLARINI GÖZETEN TARAFTA OLACAĞIZ"

Bakanlığı döneminde olduğu gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde de işçilerin yanında olacağını sözlerine ekleyen Kurum, “İşçimizin emekçimizin gerek çalışma şartları, gerek gelirleri, bunların dışında insani ne kadar ihtiyaç varsa yanlarında olacağız. İşçimizle birlikte, işçimizin haklarını gözeten tarafta olacağız. Masanın iki tarafından da bakabileceğiz. Alınan tüm kararlarda Türk-İş’imiz ve iş verenimiz sürecin içinde olacak. Masanın bir tarafında biz de olacağız. İşçimiz adına, emekçimiz adına atılması gereken her adımı sizlerle birlikte atacağız, attırılması adına da gerekli her türlü gayreti göstereceğiz.” dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"İŞÇİLERİMİZİN EV SAHİBİ OLABİLMESİ İÇİN KİPTAŞ ELİYLE DESTEK OLACAĞIZ"

İstanbul’da yaşayan işçilerin güvenli ve sağlam evlere sahip olması için her türlü desteğin verileceğini ifade eden Kurum, “İşçilerimizin ev sahibi olabilmesi için Kiptaş eliyle destek olacağız. Maddi, manevi, inşa anlamında her türlü desteği sendikalarımıza, emekçilerimize vereceğiz. Vatandaşımızın uygun, sağlam, güvenli konut edinmesi adına da elimizi taşın altına koyacağız.” ifadelerini kullandı.

Türk-İş için yapılacak yeni genel merkez binası ile ilgili de konuşan Kurum, “Bakanlığım döneminde hem yer tahsisi yaptık hem de inşa ve projelendirme çalışmalarına TOKİ’mizle destek olduk. İnşallah orda güzel bir genel merkezi yapacağız. Lafla sözle değil icraatla olacak dedi.” diyerek konuşmasını tamamladı.

Kurum'a yaptığı ziyarette AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe eşlik etti.